نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض فوري بدون كفيل أقل هامش ربح ميسر السداد لمدة 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل غارم في المملكة العربية السعودية إحدى المنتجات التمويلية المضمونة وفق أسس ولوائح البنك المركزي، وذلك عبر التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي وهو معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية في البرامج والخدمات المالية والمصرفية لديه، فيما يتضمن البنك مجموعة من المزايا التي تصب في مصلحة العميل منها سرعة إتمام الإجراءات دون تعقيد وتسهيلات السداد وغيرهم من المميزات الأخرى، حيث يقدم البنك عقد القرض الشخصي متاح قراءته عبر الموقع الإلكتروني للبنك المرفق أسفل، قبل البدء في تقديم طلب وتعبئة استمارة البيانات، وذلك من أجل الاطمئنان ومعرفة الشروط وكافة الضوابط التي يتلزم بها الطرف الثاني للطرف الأول (البنك).

مزايا التمويل الشخصي البنك السعودي الفرنسي

قدم البنك السعودي الفرنسي تمويل شخصي بدون كفيل غارم مع مزايا كثيرة منها إمكانية إعادة التمويل بعد سداد 20% من أقساط القرض الحالي، فضلاً عن الموافقة فورية عند تقديم طلب قرض بدون ضمانات متاح للقطاع الحكومي والخاص بمبلغ مرتفع يصل إلى 2 مليون ونصف ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى قرض سداد الديون أو (شراء المديونية) من بنوك أخرى، كما يقدم البنك الإعفاء من سداد الدين (إسقاط قرض) وذلك في حالة إن حدث للعميل إصابة أدت إلى عجز دائم أو الوفاة لا قدر الله فيتنازل البنك عن بقية المديونية.

شروط قرض بدون كفيل من البنك السعودي الفرنسي

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في أحد القطاعات الحكومية والخاصة.

يشترط تحويل الراتب على البنك بما أن القرض بدون ضمانات.

تقديم أمر سند للبنك.

توقع غرامة قدرها 150 ريال عن المتأخرات تطبق بعد 3 أيام تأخير وتخصص للجمعيات الخيرية.

المصاريف الإدارية 1% أو 5000 ريال كحد أقصى أيهما أقل (غير مسترد).

يقدم الطرف الثاني إقرار إلى البنك يوضح الالتزامات الشهرية أو حجم المديونيات لديه.

عليك قراءة عقد التمويل المكون من 19 مادة والإطلاع على الاستثناءات أيضاً.

رابط تقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل

بعد مراجعة التفاصيل وبنود العقد الموجودة عبر رابط البنك السعودي الفرنسي ثم تعبئة الطلب بالبيانات ورفع الوثائق المطلوبة، لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم المجاني 8001240006 أو على 920000548.

المستندات المطلوبة للقرض