نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوال ايفون 13 وطريقة حساب الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت كبرى الشركات في السعودية خدمات التقسيط إلى المواطنين ولكن وضعت العديد من الشروط من أجل الموافقة على طلب تقسيط جوال ايفون 13 وخصوصًا تقسيط ايفون 13 برو Max الذي يعتبر واحد من أهم أنواع ايفون بالتقسيط في السوق خلال الفترة الحالية، واشتهر هذا الجهاز بمواصفاته القياسية لهذا يعد حلم لدى العديد من المستخدمين في الوطن العربي، والبعض منهم يريد تقسيط ايفون 13 بدون فوائد وخصوصًا حاملي البطاقات الائتمانية لذلك سنتعرف على شروط أقساط ايفون 13 جرير على وجه التحديد.

تقسيط جوال ايفون 13

اعتادت شركة أبل على تقديم نسخ مختلفة من كل إصدار ايفون، وعندما قامت بطرح جوال ايفون 13 قامت بطرح ايفون 13 برو ماكس بالإضافة إلى ايفون 13 برو وأيضًا قدمت ايفون 13 والنسخة الأخيرة هي ايفون 13 ميني وهذه الإصدارات لها مساحات تخزين مختلفة، وعند الشراء سيكون هناك اختلاف أيضًا وخصوصًا في حال تقسيط جوال ايفون 13 من مكتبة جرير السعودية.

حساب تقسيط جوال ايفون 13 جرير

وبما أن هناك العديد من النسخ لهذا الإصدار فهذا معناه اختلاف السعر وقيمة الأقساط الشهرية ولكن للتعرف على قيمة الدفعة الشهرية بعد تحديد سعر الجوال تستطيع استخدام حاسبة تقسيط الجوالات من جرير في السعودية وتستخدم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع جرير السعودية.

ثم ينتقل العميل إلى تبويب تقسيط المشتريات.

أدخل جميع المتطلبات في الخانات التي تظهر لك على الشاشة.

بعد أن تنتهي وتتأكد من صحتها انقر فقط على تبويب حساب.

ثم بعد ذلك تستطيع معرفة كافة التفاصيل التي تخص تقسيط الجوالات.

سعر ايفون 13 برو ماكس كم؟

عند شراء جهاز ايفون 13 برو ماكس بأعلى مساحة داخلية سيكون السعر 6999 ريال سعودي والمساحة ستكون 1 تيرا بايت، وهذا الشعر يتضمن ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن الحصول على تقسيط المشتريات ودفع مبلغ 324 ريال سعودي على فترة تصل إلى 36 شهر كاملة ولكن سيكون ذلك هو الحد الأقصى لفترة التقسيط، وإذا كان العميل يرغب في السداد على عامين أو أقل من ذلك فإن قيمة الدفعة ستزيد ويمكن معرفة ذلك من خلال استخدام طريقة حساب اقساط ايفون 13.