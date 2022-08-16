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عمر شويل - جدة تعلن جامعة الملك فيصل بتصريح رسمي عبر صفحتها بالتواصل الأجتماعي الأليكتروني تويتر أمس يوم الإثنين الموافق 17 محرم 1444هـ الموافق 15 أغسطس الجاري 2022، عن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1444هـ، وصرح الدكتور أحمد بن خالد العبدالعالي، عميد القبول والتسجيل، أن الجامعة الرغبة الأولى لـما نسبته 24,26% من المتقدمين والمتقدمات، كما حققت الجامعة الرغبة الثانية لـما نسبته24,11% من المتقدمين والمتقدمات، وذلك من خلال المفاضلة بينهم إلكترونيا.

تعلن جامعة الملك فيصل عن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1444 هـ

وتهنئ الجامعة جميع من تم قبولهم، راجية التوفيق لمن لم يتم قبولهم في هذه الدفعة، وأن تتاح لهم فرصة القبول بإذن الله تعالى في الدفعة اللاحقة وفق نسبتهم الموزونة، وتوفر مقاعد شاغرة.

إرشادات هامة للمرشحين للقبول بجامعة الملك فيصل

القبول بالجامعة يتم إلكترونيا بنظام ترقية القبول للأفضل في كل دفعة وحسب النسبة الموزونة.

عدم تأكيد القبول يعني عدم رغبة المتقدم للقبول في الجامعة وبالتالي يتم استبعاده من القبول نهائيا.

عند تأكيد القبول ستتاح للمتقدم طباعة بطاقة القبول ليقوم بتسليم الوثائق الرسمية، وبإمكانه تسليمها في “سبل”.

ستظهر للمقبولين في الكليات الصحية والطب البيطري بشكل مبدئي مواعيد المقابلات الشخصية حتى يتم اجتيازها هي والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أيّمنهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب من دون الرجوع إليه.

ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية السبت 22-1-1444هـ وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

إجراءات تسليم الأوراق الأصلية إلى “سبل”