نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على تمويل شخصي بدون كفيل عبر شركتي المتحدة واليسر التمويلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف احصل على تمويل شخصي، حيث تقدم شركة المتحدة للخدمات المالية حلًا تمويليًا مناسبًا في المملكة العربية السعودية ، بدون تحويل الراتب الشهري ، ولا كفيل، كما يبلغ مبلغ التمويل الشخصي نحو 30 ألف ريال سعودي، مقدم للسعوديين أو غير السعوديين الآخرين في المملكة، فيما يلي تفاصيل التمويل الشخصي من الشركة المتحدة.

كيف احصل على تمويل شخصي

يتميز التمويل الشخصي من الشركة المتحدة “تسهيل”، إضافة لشركة اليسر بالمبلغ المقدر، والذي يبلغ 30 ألف ريال ويصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف ريال، على أن يتم دفع الأقساط على مدة عامين، كما يتميز بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث أنه مرخص من قبل مؤسسة النقد بالمملكة العربية السعودية، في حين يتميز هذا النوع من التمويل بهوامش ربح تنافسية، فيما يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من خلال الموقع الإلكتروني للشركتين.

مزايا تمويل شركة تسهيل المتحدة

برنامج تسهيل للتمويل الشخصي في المملكة، والذي يقدم خدمات التمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين من جنسيات أخرى داخل المملكة، بما في ذلك:

تمويل سريع بدون تحويل الراتب الشهري ، لا يحتاج أيضا إلى كفيل، ويصل المبلغ إلى 30 ألف ريال سعودي أقساط التمويل يتم دفعها على مدة سنتين يتميز التمويل الشخصي بأضعاف الراتب الشهري التمويل لا يحتاج لوجود كفيل التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب سنجد أيضًا أن التمويل الشخصي يتميز بالسرعة التي يتم بها إتمام المعاملة، حيث يوفر تمويلًا شخصيًا نقديًا سريعًا مع موافقة سريعة وفورية عند التقدم.

معايير التمويل الشخصي للمتقاعدين

يجب أن يكون عمر العميل أقل من 70 عامًا.

يجب أن يتجاوز الدخل الشهري 5.000 ريال سعودي.

يتراوح التمويل الشخصي من 30،000 ريال وحتى 200 ألف ريال.

معايير القرض الشخصي من تسهيل للعسكريين

يجب أن يتراوح عمر العميل بين 25 و 50 عامًا. يجب أن يتجاوز الدخل 10،000 ريال سعودي. التمويل متاح لجميع المحافظات السعودية يشترط أن تكون مدة الخدمة أكثر من 3 أشهر.

رابط التسجيل في تمويل تسهيل