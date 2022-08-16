نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الملكي 1444 وشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن كيفية التقديم في الحرس الملكي، ويتابعون الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن فتح باب التقديم، ولكن توجد عدة شروط عندما يتم فتح باب التقديم لابد من توافرها، وسنقدم لكم الخطوات اللازمة للتقديم في هذا المقال.

شروط القبول في الحرس الملكي 1444

هناك مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها لكي يمكنك التقديم في الحرس الملكي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية لأبوين سعوديين ولا يملك أي جنسية أخرى.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

يجب أن يجتاز الفحص الطبي بنجاح لإثبات أنه لا يعاني من أي أمراض.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة، أو المعاهد العلمية حسب شروط كل برنامج، ولا يقبل كل من حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو المعاهد الصحية.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

لابد أن يكون الوزن مناسب للطول وأن يكون ذا بنية جيدة.

يجب ألا يكون قد سبق له العمل مع أي جهة حكومية أو عسكرية.

يجب أن يتقدم لأداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي.

لابد أن تكون زوجته سعودية.

يجب تقديم شهادة تثبت حسن السير والسلوك .

يجب أن يمتلك القدرة على اجتياز المقابلة التي تجريها الهيئة.

يجب أن يتعهد المتقدم على نفسه بالخدمة العسكرية التي مدتها أربع سنوات.

خطوات التقديم للحرس الملكي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب عليك اتباعها لكي تقوم بالتقديم على وظائف الحرس الملكي وهي كالتالي: