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عمر شويل - جدة تمويل إمكان حتى 50 ألف ريال بدون تحويل راتب على 24 شهرًا، بدون تحويل راتب وبموافقة فورية تلبي إمكان حاجات المستفيدين بالتمويل المصغر الذي يلبي احتياجات العملاء ويمكن التقديم عليه بسهولة ويسر وسريعًا من خلال تطبيق إمكان بإجراءات سريعة وميسرة للغاية للسعوديين والمتقاعدين مهما كانت جهة عملك بإمكانك الحصول على تمويل يلبي احتياجاتك المالية.

تمويل إمكان حتى 50 ألف ريال بدون تحويل راتب على 24 شهرًا

يمكن الحصول على تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل راتب بالشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

مقدم للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي والمتقاعدين.

الحد الأدنى للراتب هو 4000 ريالًا.

العمر يكون من 25 عامًا حتى 60 عامًا.

أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر.

وجود سجل ائتماني جيد.

مزايا تمويل إمكان الميسر

الحصول على تمويل بقيمة 50 ألف ريال.

ولا يشترط موافقة جهة العمل.

لا يوجد شرط تحويل الراتب.

طريقة طلب تمويل 50 ألف ريال

يمكن الحصول على تمويل إمكان 50 ألف ريال بالخطوات الآتية:

ابدأ في تثبيت تطبيق إمكان على جوالك.

التسجيل في التطبيق والسماح له باستخدام الملفات.

ثم سجل بياناتك الشخصية وأرفق المستندات المطلوبة .

بعد ذلك تأتيك الموافقة الفورية على التمويل تستطيع أن تتحكم في مبلغ التمويل وكذلك مدة السداد حسب احتياجاتك ووضعك المالي.

ثم حدد طريقة السداد المناسبة لك ووقع العقد إلكترونيًا.

التمويل الإضافي من شركة إمكان

بإمكانك الحصول على التمويل الإضافي إذا كنت حصلت بالفعل على تمويل من الشركة ولكن بالشروط الآتية في حالة وجود تمويل قائم بالفعل: