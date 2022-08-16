نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان جامعة الملك فيصل عن نتائج قبول الدفعة الأولي للعام الجامعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الملك فيصل السعودية ،عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ،عن نتائج القبول الدفعة الأولي للعام الجامعي 1444 ،وذلك في مرحلتي البكالوريوس ،والدبلوم انتظام ،وقد تم الإعلان عبر بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي الجديد 1444.

تفاصيل نتائج الدفعة الأولي بجامعة الملك فيصل 1444

وقد تم الإعلان عن نتائج قبول الدفعة الأولي بجامعة الملك فيصل السعودية ،عبر الصفحة الرسمية للجامعة في موقع التواصل الإجتماعي تويتر ،حيث قالت في تغريدة لها”نأمل الدخول علي البوابة ،والإطلاع للأهمية علي التعليمات المتعلقة بهذه الدفعة ،وفق الله الجميع” ،راجية التوفيق للذين لم يتم قبولهم ،في هذه الدفعة،ومتمنية لهم القبول في الدفعات القادمة ،وذلك على حسب النسب الموزونة ،والمقاعد الخالية.

الخطوات المتبعة لإستكمال إجراءات القبول بشكل إلكتروني

وقد أوضحت الجامعة ،على من تم قبولة في الدفعة الأولي ،سرعة إستكمال إجراءات القبول ،بشكل إلكتروني، وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الملك فيصل السعودي.

ثم بعد ذلك يتم الدخول علي البوابة الإلكترونية ،من الصفحة الرئيسية.

وبعدها يتم تسجيل الدخول ،بكتابة إسم المستخدم ،وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

وبعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة إستعراض طلب سابق.

وبعدها يتم الضغط علي أيقونة متابعة.

يتم الضغط على أيقونة حالة التقديم.

وبعدها يتم إستكمال جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

وأخيرا:يتم إصدار إشعار القبول

الموعد المحدد للمقابلات الشخصية في جامعة الملك فيصل 1444

بعد الإعلان عن نتائج القبول في جامعة الملك فيصل ،قد أوضح عميد الجامعة الدكتور عبد العالي، أن إجراءات المقابلة الشخصية للطلاب ،وتسليم كافة الأوراق المطلوبة،سوف يكون يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2022، الموافق 24 محرم 1444 ،وتم التأكيد علي طباعة بطاقة القبول ،وذلك بعد إستكمال عملية القبول ،عبر البوابة الإلكترونية، وبعد ذلك التوجه إلي أقرب مكتب بريد (سبل) ،وتسليم جميع المستندات الأتية ،عبر خدمة جامعي: