كل ما يهمك حول .. الرخصة المهنية للمعلمين مواعيد التسجيل والاختبار وخطوات التسجيل

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عمر شويل - جدة قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب قياس بالإعلان عن كل معلومات الرخصة المهنية للمعلمين مواعيد التسجيل وكذلك مواعيد الاختبار، وتعتبر الرخصة المهنية للمعلمين شرطا أساسيا لكل المعلمين العاملين في وزارة لتعليم بالمملكة، كما تعتبر الرخصة أيضا من الشروط الأساسية للترقي في الدرجات الوظيفية التعليمية المختلفة، وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بمنح رخصة مهنية لمزاولة مهنة التعليم لمن يستطيع تخطي اختبارات الهيئة، وتقوم الهيئة باختبار المتقدمين في اختبارين الأول يتعلق بالتربوي وهو عام الكفايات، والثاني يتم اختبار المتقدمين فيه في مادة التخصص.

الرخصة المهنية للمعلمين مواعيد التسجيل

وكشفت الهيئة أمس في إينفوجرافيك عن مواعيد التسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للرجل والنساء، حيث يتم التسجيل في الاختبار التربوي الكفايات والاختبار التخصصي، وذلك وفق المواعيد الآتية:

بداية التسجيل في الاختبار التربوي العام للرجال يوم الإثنين 1444/2/2 الموافق 20222/8/29.

بداية التسجيل في الاختبار التربوي العام للنساء يوم الإثنين 1444/2/9 الموافق 2022/9/5.

مواعيد اختبارات التربوي العام الكفايات لاصدار الرخصة المهنية

وحددت هيئة تقويم التعليم والتدريب مواعيد الاختبارات التي تتعلق بالتربوي العام الكفايات لكافة شاغلي اختبارات الوظايف التعليمية، وذلك في:

تبدأ اختبارات التربوي العام للمعلمين والمعلمات الذين قاموا بالتسجيل في الموقع الإلكتروني لهيئة قياس في الماعيد المحددة سلفا من يوم 11 نوفمبر 2022.

تنتهي فترة اختبارات التربوي العام يوم 14 من نوفمبر 2022.

مواعيد اختبارات التخصص لاستصدار الرخصة المهنية

أما عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية التخصصي فتبدأ في يوم 21 من يناير عام 2023 وتنتهي في يوم 25 من يناير 2023، وكانت هيئة قياس قد قامت بالعديد من التعديلات على حالات إصدار الرخصة المهنية، حيث طالب العديد من المعلمين العاملين بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص بتعديلات على مواعيد إصدار الرخصة، وهو ما قامت الهيئة بتلبيته لهم وفق ما تم نشره من تعديلات في الحالات.

تعديلات حالات إصدار الرخصة المهنية

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن ست حالات تم تعديل مواعيد إصدار الرخصة المهنية الخاصة بهم، وهذه الحالات المعدلة هي:

الحالة الأولى هي تخص الحاصلين على اختبارات الكفايات في الفترة من عام 1435 وحتى عام 1441، وتضمن التعديل أنه يمكنهم إصدار الرخصة حتى 2023/12/31، ويتم احتساب مدة الرخصة من تاريخ إصدارها بهدف إطالة مدة سريان الرخصة.

الثانية للحاصلين على نتائج اختبار الرخصة المهنية عام 2021: وتضمن التعديل أنه ما زال بإمكانهم إصدار الرخصة المهنية وتحسب صلاحيتها من يوم 2022/6/1، وكانت الهيئة قد أبلغتهم بانتهاء مهلة إصدار الرخصة وعليهم التقدم لاختبار جديد، ولكن يجب إصدارها قبل علاوة 2025.

الثالثة للمسجلين في نتائج الرخصة المهنية 2022: حيث يمكنهم إصدار الرخصة ويحسب تاريخها بداية من يوم 2023/4/23، ويجب إصدارها قبل علاوة 2025.

الحالة الرابعة للحاصلين على اختبار كفايات ونتائج رخصة مهنية 2021 مازال بإمكانهم إصدار الرخصة وتحسب صلاحيتها من 2022/6/1، ويجب إصدارها قبل نهاية عام 2023 حتى لايفقد اختبار الكفايات صلاحيته.