نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa طريقة التسجيل في الضمان المطور 1444 والفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيث تعتبر خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور من أكثر المواضيع التي يقبل عليها الأشخاص نظراً لاختلاف الخطوات حيث تم توافرها لجميع الراغبين للالتحاق والانضمام إلى برنامج الضمان الاجتماعي كما أنه يعتبر من اهم البرامج التي تعرضها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين من وزارة الموارد البشريهة والتنمية الاجتماعية وذلك لتقديم المساعدات المتعددة للأشخاص الأكثر فقرا واحتياجا وإعانتهم على الحياة تلبية مستلزماتهم في مواجهة الغلاء الذي يمر به البلاد في الفترات الحالية وايضا الاشخاص الغير القادرين على العمل من خلال صرف مبالغ شهرية لهم تساعدهم على شراء مستلزماتهم وسوف نتعرف على كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية استقبال طلبات التسجيل الاجتماعي لهذا العام 1444 وذلك من خلال منصة الدعم فان ذلك يبدأ لجميع المواطنين الغير مسجلين في البرنامج وتنطبق عليها من شروط الاستحقاق ودراسة مدى استحقاقهم حيث ان التقديم يكون الكترونيا من خلال الخطوات التالية

من خلال الضغط على رابط الرسمي للضمان الاجتماعي

ثم يجي اختيار تسجيل الدخول

ثم يجب مليء جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بطريقة صحيحة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكلمة المرور ورمز التحقق

ثم يجب الموافقة على الشروط والأحكام

ثم الضغط على تسجيل الدخول

ثم يجب كتابة كلمة المرور بشكل صحيح وفي المكان المخصص لها

كما يجب إدخال رقم الهوية ورمز التحقق

ثم الضغط على تسجيل الدخول

يجب التأكد من جميع البيانات المطلوبة بشكل كامل لإكمال المعلومات

ثم يجب رفع الأوراق والوثائق المطلوبة بشكل صحيح

كما أنه يجب تحديد الحالة الاجتماعية للمتقدم من اعزب او مطلق ارمل وإذا كان أبناء يتم كتابه الابناء واعمارهم.

في حالة ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة يتم كتابه الإعاقة ورفع مثنى الطبي يثبت ذلك

يتم كتابة جميع البيانات عن السكن والعنوان بالتفصيل من المدينة والحي والشارع وصندوق البريد وغيره

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

تحدد الحكومة في المملكة العربية السعودية وزارة الموارد البشرية عدد من الفئات التي يجب صرف الدعم من الضمان الاجتماعي لها بعد دراسة الطلبات للفئات ما يلي