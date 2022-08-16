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عمر شويل - جدة التسجيل في وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع 1444 .. نظرًا للتحولات الرقمية في كل دول العالم بدأ العالم العربية وبالأخص المملكة العربية السعودية تقديم كافة خدماتها وكذلك تعاملاتها بشكل إلكتروني ورقمي أمام المواطنين من أجل التطوير والتسجيل والاستعلام والاستفسار وكذلك استخراج الأوراق والبحث عن وظيفة والتقديم والتسجيل وعرض الوظائف التابعة للمؤسسات فالجميع في هذه الفترة من الشباب والخريجين يحلمون دوما بالوظيفة المناسبة والتوظيف الحكومي سواء ذكورًا وإناثًا ولذلك فقد أتيح إليهم التسجيل في تلك الوظائف التابعة للهيئة في مدينتي الجبيل وينبع للعام الهجري 1444 ونأخذكم في جولة للتقديم بالخطوات الدقيقة.
التسجيل في وظائف الهيئة الملكية في الجبيل وينبع 1444
للتقديم في وظائف الهيئة الملكية في مدينتي الجبيل وينبع 1444 إلكترونياً.
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة الملكية .
- وبعدها اضغط على كلمة دخول وبعدها قم بإنشاء حسابك الخاص وادخل البيانات المطلوبة بالإنجليزية.
- وإن كان متوفرًا سيرة ذاتية قم بإرفاقها وبعدها اجب عن الأسئلة التي ستظهر أمامك بكل بساطة.
- وفي أيفونه وصف الشركة اكتب اسم الشركة المطلوب العمل معهم واضغط متابعة .
- وابدأ بتفريغ سيرتك الذاتية بالبيانات الدقيقة وبعدها اضغط على خطابات المقدمة .
- واختار إضافة خطاب المقدمة وبعدها قم باتباع التعليمات واملأ البيانات بكل سهولة ويسر.
- واضغط على حفظ وبعدها اضغط على بحث عن وظيفة.
- ثم سيظهر لك الوظائف المطلوبة اضغط على تفاصيل الوظيفة وقدم الآن
التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية
وبالنسبة لقائمة الوظائف الخاصة بالهيئة الملكية في الجبيل وينبع 1444 والتي يمكن للجميع التسجيل فيها فهي 34 وظيفة تقريبًا تنوعت بين :-
- أستاذ مساعد رياضيات.
- محاضر هندسة ميكانيكية.
- محاضر لغة إنجليزية.
- محاضر كيمياء.
- مدرس لغة.
- مدرب تربية بدنية.
- مدرب إدارة أعمال.
- مهندس خدمات بيئية.
- محاضر هندسة ميكانيكية.
- محاضر تقنية المعلومات.
- أستاذ مساعد المحاسبة.
- أستاذ مساعد اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد.
- أستاذ مساعد اقتصاد وماليه.
- أستاذ مساعد فيزياء.
- أستاذ مساعد الرياضيات.
- أستاذ مساعد هندسة ميكانيكية.
- أستاذ مساعد تقنية المعلومات.
- محلل تراخيص.
- محاضر إدارة سلاسل الإمدادات.
- محاضر هندسة كهربائية.
- محاضر هندسة كيميائية.
- محاضر محاسبة.
- محاضر نظم المعلومات الإدارية.
- استشاري أمراض الدم للأطفال.
- أستاذ مساعد هندسة كهربائية.
- أستاذ مساعد هندسة كيميائية.
- أستاذ مساعد لغة إنجليزية.
- أستاذ مساعد كيمياء.
- أستاذ مساعد فيزياء.
- أستاذ مساعد هندسة مدنية.
- محاضرة تصميم داخلي.
- محاضرة موارد بشرية.
- محاضرة محاسبة.
- محاضر محاسبة.
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