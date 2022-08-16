إيداع فوري للسعودي والمقيم 200,000 بدون أى ضمانات

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري ذات إيداع فوري لمبلغ التمويل لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين فيبحث كل العملاء عن أفضل العروض التمويلية التى تقدمها شركات التمويل بالسعودية ومن بين تلك الشركات شركة اليوم التى تقدم أسرع تمويل شخصي بقيمة مالية تصل إلى 200 ألف ريال لا يحتاج إلى كفيل كما لا يحتاج أيضاً إلى تحويل الراتب الشهري وكل تلك المزايا يحصل في عليها كل من السعودي وأيضاً المقيم.

إيداع فوري للسعودي والمقيم 200,000 من التيسير

إحدى شركات التمويل المميزة بالسعودية شركة التيسير للتمويل والتى نالت ثقة الكثير من العملاء لذلك وفرت أسرع تمويل شخصي ذات الإيداع الفوري لمبلغ التمويل للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين وقد وفرت تلك التمويل بالمزايا التالية

يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل شركة التيسير بأنه صمم بأحدث التقنيات المالية الحديثة.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.

متاح أيضاً تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

200,000 ريال سعودي هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي السريع من التيسير.

القرض الشخصي السريع من التيسير يتميز أيضاً بأنه ذات هامش ربح ثابت ولا يتغير طوال فترة التمويل.

خلال 24 ساعة فقط يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير.

يستطيع كذلك العملاء من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شروط التمويل الشخصي الفوري من شركة التيسير

التمويل الشخصي الفوري من شركة التيسير يستطيع التقديم لطلب التمويل كل المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين كما لابد من توافر الشروط التي حددتها شركة التيسير وهي