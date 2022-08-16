نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر محرم 1444 ca.gov.sa سبب ظهور حالة الصرف “لا يوجد” حساب مواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر محرم 1444 هجريًا سؤال طرحه آلاف من بين ملايين المستفيدين من البرنامج بعد أن تم إيداع الدفعة 57 شهر أغسطس 2022 للمواطنين المكتملة طلباتهم في اليوم التاسع من شهر اغسطس الجاري، ومن المقرر أن يكون موعد نزول حساب المواطن في اليوم التالي لإيداع المبالغ المخصصة في حسابات المستحقين النشطة في بنك الراجحي إلا أنها تأخرت قرابة الأسبوع ومن ثم تساءل الكثيرون عن أسباب ذلك الأمر ورد عليهم البرنامج عبر صفحة خدمة المستفيدين على تويتر.

حساب المواطن

انطلق حساب مواطن في نهاية 2017 كأحد برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل الفرد ومساندته ماديًا لتحمل العبء المعيشي وظروف الحياة داخل المملكة العربية السعودية، وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطويره وتقديم خدمة أفضل لإيصال الدعم إلى المستحقين، ولذلك تنوه الوزارة بشكل دوري إلى ضرورة تحديث حساب المواطن برقم الهوية عبر أبشر أو نفاذ.

زيادة حساب المواطن كم شهر

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤخرًا بعض القرارات الملكية بشأن تعديلات جديدة في برنامج حساب مواطن أولهم فتح التسجيل في حساب المواطن 1444 لحاملي الجنسية السعودية وبطاقات التنقل (بعد أن استمر توقفه لمدة سنتين أو أكثر منذ عام 2020 دورة مارس) شريطة تطابق شروط حساب المواطن الجديدة عليهم، وثانيهم تخصيص 8 مليارات ريال سعودي كدعم للبرنامج يتم صرفها بداية من يوليو وحتى نهاية العام الجاري.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

يمكن تقديم طلب الانضمام إلى مستفيدي البرنامج من خلال تطبيق الخطوات التالية:

التوجه إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول إلى الواجهة الرئيسية للموقع (في حال لديك حسابًا عليه).

أما إن لم يكن لديك حساب فلابد من إنشاء واحدًا جديدًا من خلال النقر على إنشاء جديد.

بعد ذلك ادخل رقم الجوال – الاسم – رقم الهوية الوطنية.

ثم ادخل إلى الموقع بالاسم وكلمة المرور المؤقتة التي استقبلتها على هاتفك.

قم بتغيير كلمة السر للتو بواحدة أكثر صعوبة في التخمين.

ثم عليك برفع الوثائق المطلوبة التي تؤكد أحقيتك للحصول على الدعم.

وأخيرًا انقر على صحة البيانات التي قمت بتعبئتها.

سيتم معالجة طلبكم من قبل وزارة الموارد البشرية والجهات المعنية ليتم الرد عليكم في أقرب وقت.

سبب ظهور حالة الصرف لا يوجد حساب مواطن

وجه أحد المواطنين استفسارًا على صفحة خدمة المستفيدين عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر يتساءل فيه عن سبب ظهور عبارة لا يوجد عند الاستعلام عن أهليته للاستحقاق، فجاءه الجواب مبينًا أن هذه الجملة تشير إلى أن مجموع دخل المستفيد الأساسي وتابعيه قد تخطى الحد المانع من حساب المواطن.