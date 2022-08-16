براتب 4000 تمويل سيارة أحلامك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

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عمر شويل - جدة براتب 4000 تمويل سيارة أحلامك ، برنامج تمويلي يخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، حيث يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية. شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية تعتبر شركة البيت الأهلي للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لقطاع الأفراد في المملكة.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

تم تصميم هذا البرنامج بهامش ربح منافس.

هذا البرنامج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يشترط أن يقوم طالب التمويل بتحويل راتبه الشهري للاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة.

يمكن أن تصل فترة استحقاق مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل حتي 60 شهر.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.

برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسرعة في التنفيذ لجميع العملاء.

توفر الشركة لطالب التمويل إمكانية سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية مرنة. تعرف على شروط استحقاق طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل السعوديين وغير السعوديين يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة .

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 65 سنة.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 4000 ريال سعودي وذلك عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.

يجب عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر وذلك إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر لاستكمال جميع الإجراءات.

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