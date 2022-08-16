نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم الآن قرض آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد أو رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم الآن أصبح متاح لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب قرض آهل بعد أقفالهم بمدة على الأقل سنه من حصولهم على التمويل الإجتماعي التابع بنك التنمية الاجتماعية كشرط أساسي للموافقة على برنامج منتج آهل السعودي كذلك لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل شهري لايتعدى الحد الأقصى المسموح بيه من البنك إيضًا من أجل الحصول على قرض منتج آهل بالتقسيط بدون فوائد مالية إضافية على المبلغ التمويلي الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بعد موافقة بنك التسليف الذي يطلق عليه الآن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

أهم الشروط الواجبة للتقديم الإلكتروني على قرض آهل بالمملكة

لابد من توفير جميع الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب قرض آهل بدون فوائد أو بدون رسوم كذلك يمنح التمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة سنوات على الأكثر بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الفترة الحالية لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الشروط والأحكام اللازمة للتمويل بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

لابد أن يكون المتقدمين يبلغون من العمر 18 عام حتى 70 عام على الأكثر للموافقة على برنامج قرض آهل السعودي.

كذلك يحتاج التقديم الإلكتروني على قرض آهل الميسر توفير دخل لا يزيد في الوقت الراهن عن مبلغ 14,500 ريال سعودي كأحد أهم شروط بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

إيضًا لابد من توفير أثبات موافقة الكفيل على قرض آهل كضامن للعميل المتقدم السعودي ماعدا العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة يحصلوا على قرض آهل بدون كفيل كميزة مخصصة لهم.

مزايا متوفرة عند التقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل