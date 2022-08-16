نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1444 وكيفية التسجيل في البرامج reef.org.sa للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن دعم ريف، تهتم الحكومة السعودية على تقديم جميع المساعدات والخدمات الممكنة في جميع المجالات، كما تحرص المملكة كل الحرص على تطويل المجال الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية، ولذلك وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم الريف لكي يتم مد العاملين في القطاع الزراعي دعم مادي بشكل شهري يساندهم ويساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية في الزراعة وهذا لتحسين مستوى جودة المنتجات، وهناك الآلاف من المستفيدين من الدعم الذين يحصلون علي دعم مالي شهري، مع أقتراب صرف الدعم يبدأ المستفدين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن الدعم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1444

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن برنامج ريف عبر الموقع الرسمي لبرنامج ريف الرسمي بإدخال رقم الهوية، طريقة الاستعلام هي:

أولا قم بالدخول إلى موقع برنامج دعم الريف.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على القائمة الرئيسية و النقر على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الدعم.

قم بكتابة رقم هوية المستفيد من الدعم.

بعد ذلك قم بإستكمال إدخال البيانات المطلوبة ادخالها بشكل الصحيح.

ثم النقر على أيقونة استعلم.

خلال ثواني سيظهر أمامك نتيجة الإستعلام عن الدعم وإذا كنت مستحق وموعد صرف الدعم.

شروط التسجيل في دعم ريف

قبل أن نقدم لكم خطوات التسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم، لابد من مراجعة شروط أهلية التسجيل لقبول الطلب وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية او حامل بطاقة التنقل.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

إقامة المتقدم في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم يعمل في جهة حكومية أو خاصة.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

يشترط أن تكون مهنة المتقدم في المجال الزراعي.

تقديم طلب التسجيل في برنامج دعم الريف إلكتروني عبر الموقع الرسمي.

رفع المستندات المطلوبة للتسجيل لإثبات أهلية المتقدم.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكنك التقديم في برنامج دعم ريف بالخطوات التالية: