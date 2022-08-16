سجل في الضمان المطور الجديد 1444 تسجيل دخول sbis hrsd

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عمر شويل - جدة رابط وكيفية تقديم الضمان المطور 1444هـ والتسجيل فيه هو من أكثر التساؤلات الموجودة على مؤشر البحث العالمي “جوجل”، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص والأسر داخل المملكة العربية السعودية التي تحتاج إلى مساعدات مالية من برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر، ويعد البرنامج هو واحد من أكثر البرامج الناجحة التي تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ويستفاد منها ملايين المواطنين السعوديين والأجانب التي لديها بطاقة تنقل داخل المملكة. طريقة وخطوات تقديم الضمان المطور 1444هـ يقوم الشخص المتقدم على البرنامج بالدخول على بوابة الضمان الاجتماعي المطوّر من خلال الرابط الخاص به.

من خلال الرابط الخاص به. ثم يقوم بالنقر على زر “تسجيل مستخدم جديد” وهو خيار موجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

يبدأ المتقدم بكتابة كل البيانات المطلوبة منها في كل حقل من الحقول الموجودة على البوابة ويقوم بمراجعتها مرة أخرى بعد كتابتها للتأكد من صحتها.

وأخيرًا يقوم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” وسيتم نقله إلى الملف الموحد ويبدأ في ملء باقي بياناته ويقوم بحفظها.

يختار “قائمة البرامج” وينقر بعدها على خيار “التقدم بطلب الحصول على برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر”. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر يشترط أن يكون المواطن المتقدم على الراتب سعودي الجنسية كما يشترط أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

في حالة أنه ليس مواطن سعودي فيجب أن تكون لديه بطاقة تنقل داخل أراضي المملكة العربية السعودية حتى تتم استفادته من البرنامج.

لابد وأن تكون إقامة الشخص تتجاوز الثلاثة أشهر داخل المملكة العربية السعودية قبل تقديم الطلب.

هناك بعض الفئات المستثناة أيضًا من شرط الجنسية وهي المرأة الغير السعودية المطلقة أو الأرملة والتي لديها أبناء سعوديين.

ويشمل ذلك أيضًا كبار السن أو الأشخاص التي لديها أي نوع من أنواع الإعاقات أو العجز وكذلك اليتامى والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دخل الشخص المتقدم الشهري يجب ألا يتجاوز 1100 ريال سعودي وهو الحد الأدنى لمعاش التضامن الاجتماعي ودخل كل فرد من أفراد الأسرة يجب ألا يزيد عن 550 ريال سعودي.

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