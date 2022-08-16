نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر نظام جدارة.. خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في السعودية، والتي وصل عددها 11547 وظيفة بتخصصات تعليمية متنوعة، وأوضحت الوزارة بأنه يتم التقديم للالتحاق بأحد تلك الوظائف من خلال نظام جدارة الإلكتروني، من يوم 31 يوليو 2022 السابق وحتي يوم 7 أغسطس 2022، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية عن ظهور نتيجة القبول المبدئي يوم السبت السابق الموافق 13 أغسطس 2022، موضحة خطوات الاستعلام عن النتائج، والتي تتم بصورة إلكترونية من خلال الدخول إلى نظام جدارة منصة مسار الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي، يوم السبت الماضي، وأوضحت الوزارة بأنه بأنه يتم إشعار المقبولين، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الخاص بهم، والمسجل ضمن إجراءات التسجيل، كما يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع جدارة الإلكتروني، واتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام جدارة. كتابة كافة بيانات المتقدم المطلوبة بصورة صحيحة، لتسجيل الدخول في المنصة، والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على الأيقونة تسجيل الدخول. من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر على الأمر الاستعلام. حدد الخيار وظائف وزارة التعليم. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة، تحتوي على النتيجة.

طريقة احتساب نقاط المفاضلة في الوظائف التعليمية 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن لمتقدمي الوظائف التعليمية المعلن عنها سابقًا، احتساب نقاط المفاضلة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم احتساب النسبة المئوية للتقدير التراكمي، من خلال ضرب درجة البكالوريوس في الرقم 0.4، وتبلغ نسبة التقدير التراكمي 40% من عدد النقاط. يتم احتساب النسبة المئوية لاختبار القدرات، من خلال ضرب درجة الاختبار في 0.4، وتبلغ النسبة المئوية لاختبار القدرات 40 درجة. يتم حساب عدد النقاط طبقًا لسنة التخرج، من خلال إضافة درجتين لكل سنة.

رابط جدارة للاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ظهور نتائج القبول المبدئي للوظائف التعليمية أمس السبت الموافق 13 أغسطس 2022، وأوضحت الوزارة بأنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول إلى موقع جدارة الإلكترونية، موضحه الخطوات، ومعلنه عن رابط نظام جدارة الإلكتروني، والذي جاء كالآتي: