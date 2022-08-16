شروط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1444 والتخصصات المطلوبة

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عمر شويل - جدة تعد طريقة التقديم على كلية الملك فهد الأمنية للعام الجديد 1444هـ هي من أكثر ما يتم التساؤل عنه من قبّل خريجي الشهادة الثانوية، حيث تعد كلية الملك فهد الأمنية من أفضل كليات المملكة العربية السعودية التي يتم فتح التسجيل فيها للطلاب الذين حصلوا على درجة البكالوريوس وفقًا لشروط معينة، وتقع كلية الملك فهد الأمنية في مدينة الرياض السعودية في الجهة الشرقية منها على طريق خريص وهي كلية تابعة لوزارة الخارجية السعودية.

شروط التقديم على كلية الملك فهد الأمنية 1444هـ

من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على وظائف كلية الملك فهد الأمنية:-

يجب على المواطن المتقدم أن يكون سعودي في الجنسية أصلًا ومنشئًا ويقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم وليكن على الأقل قبل عام من التقديم.

يمكننا استثناء بعض الفئات من المواطنين من الشرط الأول الأشخاص الذي نشئوا مع والديهم خارج السعودية بسبب خدمتهما خارج البلاد.

عمر الشخص المتقدم يجب ألا يزيد عن 27 عام ولكن بالنسبة للتخصصات الطبية فيجب فيمكن أن يصل عمره حتى 30 عام.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم لائم طبيًا وبدنيًا وحاصلًا على شهادة البكالوريوس ومختومة من الجامعات السعودية ويجب ألا يقل تقديره عن جيد.

يجب أن ينجح المتقدم في كافة اختبارات الكلية والمقابلة الشخصية ويجب ألا يكون قد عمل في أحد الخدمات العسكرية السعودية من قبل.

في حالة أنه متزوج فيجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية فقط وليس من أي جنسية أخرى.

وفي حالة أنه حصل على شهادته من خارج السعودية فيجب أن تكون مدعومة من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية

هناك الكثير من التخصصات التي تم تقديمها من قبّل كلية الملك فهد الأمنية للطلاب المتقدمين على الكلية ومن بين هذه التخصصات ( حوالي 24 تخصص هندسي – 20 تخصص طب و جراحة – 20 تخصص إداري – 15 تخصص هندسة تقنية – 15 تخصص هندسة تقنية – تخصص لغات وترجمة – 9 تخصصات علوم اجتماعية – 19 تخصص علوم – 3 تخصصات شريعة إسلامية – تخصص تربية بدنية – تخصص لغة عربية – تخصص قانون).