نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين وخطوات التقديم للبرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدعم الحكومة المزارعين والشركات التي تعمل في الزراعة لكي يزيد دخلهم وتعمل علي إمدادهم بالسلع كالقمح والعلف والسكر وفول الصويا وغيرها وأن هذا يعد أحد برامج التنمية الريفية الزراعية ولكن بنسخته الجديدة حيث أن الغرض منه تعظيم الاستفادة لدعم الغذاء بجانب الاستفادة لأكثر من 25000 مربي ماشية شهرية، وسوف نبين في هذا التقرير موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين.

موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين

يتم صرف الدعم في أول أيام الشهر الميلادي في كل شهر من شهور السنة حيث يتم إيداع المبلغ في حساب المستفيدين وقد يتأخر الدعم لليوم الثاني أحيانا ويتم صرف الدعم بشكل منظم حيث إذا صادف موعد نزول الدعم يوم الجمعة فيتم صرفه يوم الخميس أما إذا وافق يوم السبت فيتم صرفه يوم الأحد حيث إن يوم السبت والجمعة عطلة رسمية في المملكة السعودية ولهذا فإن موعد صرف الدعم الزراعي للشهر الحالي يوم الأربعاء الموافق ثلاثة من شهر أغسطس الذي يوافق خمسة من شهر محرم للعام الهجري 1444.

المعايير الواجب توافرها للاستفادة من الدعم الزراعي للمستفيدين

وضعت وزارة الزراعة العديد من الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين للاستفادة من الدعم ومن أبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يملك بطاقة تنقل.

أن يكون المتقدم من صغار مربي المواشي.

أن يكون المتقدم لا يعمل في إحدى القطاعات العامة أو الخاصة.

أن يكون المتقدم ليس موقوفا أو سجينا أو مقيم إقامة دائمة في مراكز الرعاية والإيواء.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة.

حصول المتقدم على البطاقة الصحية وعليه أن يكون ملتزم بكافة الشروط الصحية والفنية الخاصة بالماشية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة.

أن يكون المتقدم يملك حساب بنكي مسجل باسمه ونشط.

يتم رفع طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية أو التطبيق.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة أثناء مدة الاستفادة من الدعم.

خطوات التقديم لبرنامج الدعم الزراعي للمستفدين

يستطيع المواطنين الذين يرغبون في التسجيل في البرنامج عليهم اتباع بعض الخطوات على الموقع الإلكتروني لوزارة الزراعة السعودية لتربية المواشي والمزارعين وخطوات التقديم تتمثل في: