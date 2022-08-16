نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف السعودي الجديدة 1444هـ وكيفية الحصول على قرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأسر السعودية عن خطوات وشروط بنك التسليف السعودي للحصول على قرض الأسرة في العام الجديد 1444هـ، حيث أن قرض الأسرة هو أحد القروض المميزة التي تم تقديمها من قبّل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومقدّم من الحكومة السعودية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي حيث أنها تحصل على القرض لغرض ما ولكن يتم قبول الطلب فقط في حالة أنه توافر في جميع أفراد الأسرة كل شروط البنك للحصول على القرض.

شروط بنك التسليف السعودي على قرض الأسرة 1444هـ

يجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 70 عام لأنه هو آخر ميعاد لسداد قيمة القسط الشهري من القرض.

كما أنه يجب ألا يزيد راتب الشخص المتقدم عن 14 ألف و500 ريال سعودي خلال الشهر الواحد.

نصيب كل فرد من أفراد الأسرة يجب ألا يزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي.

وجود بطاقة ائتمان للشخص المتقدم للحصول على القرض ويجب أن تكون سارية المفعول.

إذا كان المتقدم على القرض مرأة فيجب أن تكون إما مطلقة أو أرملة ولديها أطفال من أب سعودي.

خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي

للحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف السعودي يجب أن يمر المتقدم بعدة خطوات والتي هي كالآتي:-