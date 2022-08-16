نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط بنك التسليف السعودي الجديدة 1444هـ وكيفية الحصول على قرض في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأسر السعودية عن خطوات وشروط بنك التسليف السعودي للحصول على قرض الأسرة في العام الجديد 1444هـ، حيث أن قرض الأسرة هو أحد القروض المميزة التي تم تقديمها من قبّل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومقدّم من الحكومة السعودية بهدف تحسين مستوى معيشة الأسرة ورفع مستواها الاقتصادي حيث أنها تحصل على القرض لغرض ما ولكن يتم قبول الطلب فقط في حالة أنه توافر في جميع أفراد الأسرة كل شروط البنك للحصول على القرض.
شروط بنك التسليف السعودي على قرض الأسرة 1444هـ
- يجب ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 70 عام لأنه هو آخر ميعاد لسداد قيمة القسط الشهري من القرض.
- كما أنه يجب ألا يزيد راتب الشخص المتقدم عن 14 ألف و500 ريال سعودي خلال الشهر الواحد.
- نصيب كل فرد من أفراد الأسرة يجب ألا يزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- وجود بطاقة ائتمان للشخص المتقدم للحصول على القرض ويجب أن تكون سارية المفعول.
- إذا كان المتقدم على القرض مرأة فيجب أن تكون إما مطلقة أو أرملة ولديها أطفال من أب سعودي.
خطوات الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف السعودي
للحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف السعودي يجب أن يمر المتقدم بعدة خطوات والتي هي كالآتي:-
- يقوم الشخص المتقدم أولًا بالدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودية الإلكتروني الرسمي.
- بعد ذلك يقوم الدخول إلى حسابه بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول” ويكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- أو ينقر على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد” في حالة أنه ليس لديه حساب ويبدأ في كتابة بياناته المطلوبة منه لعمل الحساب بدقة وصحّة متناهية.
- يراجع بياناته مرة أخيرة ثم ينقر على أيقونة “إرسال الطلب” وسيتم مراجع الطلب الذي قمت بإرساله وفي حالة قبوله سيتم إعلامك بذلك.
- كما أنه يتم إعلامكم أيضًا في حالة الرفض مع توضيح السبب الذي تم رفض طلبكم بسببه ويمكنك معرفة السبب وتعديله في حالة أنك تستحق فعلًا وتحتاج إلى القرض المقدم من البنك.
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