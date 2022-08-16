نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استحقاق دعم تيسرت في منصة إحسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت منصة إحسان السعودية اليوم الأحد خدمة جديدة تحت مسمى خدمة تيسرت. وتهدف تيسرت لتقديم المساعدة والدعم المالي للمواطنين المعسرين الذين صدرت بحقهم أحكامًا قضائية واجبة التنفيذ ولا يستطيعون السداد وهي خدمة شبيه بخدمة فرجت التي أطلقتها إحسان قبل عدة اشهر لكن مع اختلاف نوعية المستفيدين من كل خدمة حيث تقتصر خدمة فرجت على دعم المواطنين السجناء في قضايا الحق العام أما خدمة تيسرت فتشمل المتعسرين من غير السجناء.

فرص التبرع على منصة إحسان

توفر منصة إحسان العديد من فرص التبرع لراغبي تقديم المساعدات المالية للمواطنين السعوديين من بينها ما يلي:

خدمة فرجت وهي خدمة الغرض منها مساعدة سجناء الحقوق المالية للتعجيل بعودتهم إلى منازلهم. سقيا الماء لمنازل المحتاجين وهي خدمة توفير وصلات مياه شرب نقية للأسر الفقيرة. إعانة المرضى المسافرين للعلاج في الخارج ولا يجدون ما يكفيهم. كفالة الأسر المحتاجة للدعم الشهري.

كما يوفر المتجر الخاص بمنصة إحسان فرصا عدة للتبرع في مجالات أخرى مثل كفارة اليمين. أيضا يتم توفير المستلزمات الأساسية للأطفال الرضع، توفير الدفايات الكهربائية للأسر المعسرة، أجهزة قياس السكر للمعسرين، الحقائب المدرسية للطلاب المعسرين.

كذلك تشمل المشروعات التبرع بوجبات الطعام للأسر المتعففة، كفالة اليتيم. كما تشمل كفالة غير القادرين على الصيام، مبادرة غرس شجرة مثمرة، الأفران الكهربائية للأسر غير القادرة.

شروط الاستفادة من خدمة تيسرت



وتتضمن شروط الاستحقاق في المرحلة الأولى عددًا من الشروط من بينها ما يلي:

أن يكون المستفيد / المستفيدة من الجنسية السعودية.

يجب أن يكون ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي .

. عدم تخطي مبلغ المطالبة 100 ألف ريال كحد أقصى.

وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة.

بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

ويمكن لمن يرغب في التبرع في خدمة تيسرت الدخول على منصة إحسان واختيار الخدمة ثم تعبئة نموذج التبرع على موقع المنصة بعد اختيار الحالة التي يرغب في التبرع النقدي لها من بين قائمة الحالات التي يتم عرضها حيث تعرض تفاصيل المطالبة المالية وقيمة ما تم جمعه من المتبرعين.

التبرع في منصة إحسان عبر تطبيق توكلنا

ومؤخرًا أتيحت عملية التبرع في منصة إحسان من خلال تطبيق توكلنا بشكل مباشر من خلال الخطوات البسيطة التالية :

تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا.

الانتقال إلى خيار التبرع مع إحسان.

اختر الحالة وحدد مبلغ التبرع.

الضغط على استكمال عملية التبرع.

بعد اتمام العملية يصل الدعم للمستفيد في منصة إحسان عند استكمال المبلغ.

الحد الأدنى من تبرعات تيسرت وفرجت

وقررت منصة إحسان مؤخرًا إلغاء الحد الأدنى من التبرعات في تيسرت وفرجت. فقد كان في السابق يجب أن يقوم المتبرع بالتبرع بمبلغ لا يقل عن 100 ريال للحالة الواحدة. مع النظام الجديد لم يعد هناك حد أدنى للمبلغ. يمكن التبرع من أول ريال واحد وحتى ما لا نهاية.