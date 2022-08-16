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عمر شويل - جدة باقة الدعم بنك البلاد وفرصة للحصول على دعم 100 ألف ريال سعودي غير مسترد، حيث تستطيع الآن الاستفادة من باقة الدعم المقدم، وأن تمتلك بيتك، من خلال التمويل العقاري من بنك البلاد، وذلك للمستفيدين من برنامج سكني، فيمكنك الآن تملك عقارات مع باقة الدعم المقدم، والحصول على المزايا الرئيسية لتلك الباقة.

باقة الدعم المقدم من بنك البلاد

يتم تعريف باقة الدعم المقدم من بنك البلاد، بأنها برنامج مخصص لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصندوق التنمية العقارية.

كما أنها تعتبر أحد الحلول المقدمة للتسهيل للمواطن السعودي، وامتلاك المسكن للفرد المستفيد، وذلك بتقديم دعم مقدم وغير مسترد.

وتبلغ قيمة المبلغ المقدم والغير مسترد 100 ألف ريالا سعوديا، ويشمل البرنامج المقدم من بنك البلاد العديد من المسارات، وتقديم المنتجات كالآتي.

منتج البناء الذاتي. شراء عقار جاهز. البيع على الخارطة، وهو عبارة عن شراء وحدة عقارية تحت الإنشاء.

مميزات البرنامج الرئيسية

أولاً: تخفيض مبلغ التمويل، وذلك في حالة إذا كانت الدفعة المقدمة المطلوبة تقل عن 100 ألف ريال سعودي.

تخفيض مبلغ التمويل، وذلك في حالة إذا كانت الدفعة المقدمة المطلوبة تقل عن 100 ألف ريال سعودي. ثانياً: دعم الدفعة مقدما، وليس مؤخراً.

دعم الدفعة مقدما، وليس مؤخراً. ثالثاً: الدعم غير مسترد من قبل صندوق التنمية العقارية.

شروط الحصول على باقة دعم بنك البلاد

وللحصول على دعم هذا البرنامج ينبغي توافر الشروط، والأحكام التالية:

عمر المتقدم لا يقل عن 20 عاما، لكن لابد امتلاكك لحساب جاري في البنك.

لا يقل صافي الدخل الشهري للمتقدم عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون العقار ضمن حدود النطاق العمراني.

أن تكون أيضا مستفيد لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، وصندوق التنمية العقارية .

. ألا يتخطى العمر 70 عاما عند سداد آخر قسط من الأقساط الشهرية.

باقة الدعم من صندوق التنمية العقارية

ومن أهم مميزات هذا البرنامج أيضا هو أنه مجاز من الهيئات الشرعية لدى جهات التمويل، كما أنك تحصل على 100 ألف ريال تزامنا مع حصولك على القرض العقاري من الجهة التمويلية.

كما أن هناك إمكانية طلب التنازل عن طلب القرض لأحد الأقرباء من الدرجة الأولى، والاستفادة من هذا البرنامج.

ويتم إعطاء المستفيد فترة سنتين كمهلة من تاريخ صدور رقمه للاستفادة من التمويل. لكن في حال انتهاء هذه الفترة دون الاستفادة من الرقم، سيتمكن من إعادة التقديم على بوابة الإسكان للحصول على إحدى منتجاتها.

جدير بالذكر أنه في حال الوفاة أيضا أو العجز الكلي، يتم إعفاء المستفيد، وإسقاط التمويل بحسب سياسة الجهة التمويلية.