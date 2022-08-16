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عمر شويل - جدة سنتحدث اليوم في مقالنا هذا عن سبب ايقاف دعم حساب المواطن، حيث أن الكثير ينتابه الغرابة من توقف حسابه المفاجئ دون أي دواعي تتطلب هذا الأمر ولذلك تحققنا من الأمر من مصادر هامة ببرنامج دعم حساب المواطن وعليه فقد جئنا بتلك الأسباب بشكل تفصيلي لكي تتعرفوا إليها وبالتالي ينتبه إليها المستفيدين من هذا الدعم حتى لا يتوقف حسابهم هم الآخرين.

سبب ايقاف دعم حساب المواطن

هناك العديد من الأشخاص الذين يحصلون على الدعم من حساب المواطن، حيث أن النسبة الخاصة بأرباب الأسر قد وصلت إلى ما يقارب ال 90%، وهذا ما أوضحه الهاجري، ونسبة النساء ربات المنازل اللاتي يستفدن من البرنامج إلى 10%، وعلى الرغم من أن قيمة الدعم تقدر بالملايين، وأن البرنامج يقدر المبلغ على حسب الحالة إلا أنه هناك حسابات تم إيقافها لتلك الأسباب.

هناك أشخاص قاموا بإخفاء الكثير من المعلومات المهمة، والتي تعتبر أشياء جوهرية لكي يأخذوا المبلغ الخاص بالدعم، وهم لا يستحقونه.

كذلك هناك بعد المستفيدين تم إلغاء الدعم لهم لأنهم لم يقوموا بتوضيح الدخل الحقيقي لهم، وفي هذا الأمر مخالفة للضوابط المقررة من قبل البرنامج.

بالإضافة إلى أنه عند التحديث الدوري الذي يقوم به البرنامج الخاص ببيانات الأشخاص المستفيدين وجدوا أن تلك البيانات لا تطابق المصادر المتصلة بالعلاقة، وأنهم بالفعل يمتكلون عدد كبير من الأملاك، والعقارات التي تعود عليهم بالكثير من النفع.

حيث إنه تم اكتشاف ما يقرب من 6 أشخاص يمتلكون وحدات عقارية تقدر ب 79 عقار، فهذه هي الأسباب التي بسببها يتوقف الدعم، ونرجوا اتباع مسار المصداقية ليحصل المحتاج فقط على الدعم.

عقوبة المخالفين لشروط حساب المواطن

أشار الهاجري أن العواقب ستكون وخيمة على كافة الأشخاص الذي يتحايلون على النظام ليحصلوا فقط على مبلغ الدعم.

وسيتم تطبيق عليهم عقاب المادة رقم 20 حيث أن كل من يقدم أي معلومات أساسية يضلل بها النظام.

أو يخفي معلومة ما سيتم حرمان المستفيد الأساسي من الدعم لمدة تقارب العامين.

وبهذا يكون المخالف يحرم المستفيد الأساسي التابع له من قيمة الدعم، فهو خلف عليه بالضرر.

وهذا هو سبب ايقاف دعم حساب المواطن لينتبه المستفيدين إلى تلك الأسباب، حتى لا يكون عرضة للعقاب الشديد.