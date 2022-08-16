نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأمين مقيم عبر مجلس الضمان الصحي التعاوني ومنصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأمين مقيم، فهذا الأمر من أهم الأمور التي تشغل بال كافة الأشخاص الذين يعيشون بأنحاء أراضي المملكة العربية السعودية المختلفة، حيث أن هذا الأمر يجب على كل شخص أن يوليه الاهتمام، وذلك لكي يتمكن من معرفة المواعيد الخاصة بانتهاء التأمين الطبي، كذلك يمكنه أن يتعرف على جميع المواعيد الهامة للخدمات الطبية التي يحصل عليها كافة المواطنين في المستشفيات الرائعة الحكومية، والتي نرى أنها مؤهلة على أعلى مستوى.

الاستعلام عن تأمين مقيم

إن التأمين الصحي من الأشياء المجانية التي تمنح لجميع المواطنين السعوديين المقيمين على أراضيها، وكذلك للعوائل، حيث إنه يعمل على توفير الكثير من الأموال الخاصة بالعناية الطبية، كما أن التأمين الطبي يتم تجديده بشكل تلقائي عند قيام الشخص بتجديد أمر الإقامة، حيث إنه أحد الحقوق الفرضية التي يجب أن يحصل عليها كل مواطن، ولذلك سنعلمكم بالطريقة الصحيحة التي تتمكنوا بها من الاستعلام عن أمر التأمين الصحي.

تأمين طبي للمقيمين

لكي تستطيعوا الاستعلام عن التأمين الخاص عليكم الالتزام التام بتلك الخطوات التي سنعرضها عليكم.

الخطوة الأولي ندخل على الصفحة الخاصة بمجلس الضمان الاجتماعي التعاوني الخاص بالصحة.

ومن ثم نقوم بالذهاب على الاختيار الخاص بالخدمات الإلكترونية.

ننتقل إلى الاختيار الخاص بالاستعلام عن التأمين.

بعدها اذهب على الخدمات الإلكترونية الخاصة بشركات التأمين.

ومن ثم نستعلم عن معلومات التأمين الصحي.

حان الوقت الآن لكي تقوم بكتابة الرقم الخاص بهويتك الشخصية أو رقم إقامتك.

ومن ثم أدخل الرمز الخاص بعملية التحقق ومن بعدها انقر على كلمة موافق.

الاستعلام عن التأمين الطبي أبشر

ستحتاج هنا فقط إلى الدخول على الموقع الرسمي لمنصة أبشر عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

ومن ثم عليك أن تقوم بإدخال الرقم المثبت في الإقامة في الخانة التي تم تخصيصها لهذا الأمر.

وعليه فعليك أن تقوم بكتابة الرقم الذي سيظهر لك في مربع الرموز بطريقة صحيحة.

ومن ثم إذا كان التأمين الصحي ساري حتى الآن ستجد أن هناك رسالة ظهرت لك بلون أخضر.

انتهينا هكذا من ذكر الطرق الكاملة للاستعلام عن تأمين مقيم فيمكنك أن تختار الأسهل لك.