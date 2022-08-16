نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444 ومعايير التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444، إن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعتبر أحد أهم البرامج التي تتيحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، لكي يستفيد المواطنين الحاملين للجنسية السعودية من الدعم، كما يعد البرنامج أحد أكبر البرامج من نوعة التي تعمل على توفير الدعم المالي وتقديمه بشكل دوري كل شهر تقريبًا، ويتم تقديم الدعم للأسر والأفراد المحتاجين من أصحاب الطبقة المتوسطة والذين هم تحت خط الفقر، ويطرح عدد من المستحقين للدعم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك بهدف الاستفادة من الدعم، وكذلك يتم الاستفسار عن ميعاد إيقاف التسجيل في نظام الضمان المطور.

برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444:

يستفيد عدد كبير جدًا من المواطنين في المملكة من دعم الضمان الاجتماعي، كما زاد عدد التساؤلات حول معايير التسجيل وهذا بعد أن صرحت وزارة الموارد البشرية بإعادة فتح باب التسجيل للطلبات الجديدة عبر نظام الضمان الاجتماعي، ويتم الاستفسار عن تلك الشروط بهدف المعرفة هل أن المتقدم يستحق الحصول على الدعم من الضمان أم أنه غير مؤهل للاستفادة منه، ويتم نزول الرواتب الشهرية من دعم الضمان الجديد في حسابات المستفيدين شهريًا، وسيتم صرف دعم شهر سبتمبر خلال اليوم الأول من الشهر لعام 2022 م، والموافق يوم الخميس 5 / 2 / 1444 هـ، وصرحت الوزارة أنه تم التمديد للتسجيل في البرنامج حتى نهاية أكتوبر المقبل وبالتحديد في يوم 30 من شهر أكتوبر 2022 م، والذي يوافق 5 / 4 / 1444 هـ.

معايير التسجيل في الضمان المطور:

نقدم لكم شروط ومعايير التسجيل في برنامج الدعم “الضمان الاجتماعي المطور“، كما صرحت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، والتي جاءت كالتالي: