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عمر شويل - جدة التواصل مع الديوان الملكي وطلب المساعدة من سلمان بن عبدالعزيز لسداد الديون والقروض وتقديم المساعدات، من أهم ما يتم البحث عنه بدرجة كبيرة من قبل المواطنين السعوديين هي خطوات التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، من قبل ما من يكون بحاجة دعم مادي والعديد من المساعدات المالية، من خلال طريقة الحصول على مساعدة من قبل عبد العزيز بن فهد، وعن طريق مؤسسة الخيرية، وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من بين المؤسسات التي قد تم تصنيفها واحدة من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية في الوطن العربي كله بسبب ما تقوم بتقديمه من خدمات خيرية ومساعدات وإعانات لجميع الأشخاص التي تكون بحاجة للدعم حتى أن يحسنوا من مستوى المعيشة والحالة الاجتماعية الخاصة بهم.

التواصل مع الديوان الملكي وطلب المساعدة من سلمان بن عبدالعزيز

حتى تتمكن من التقدم بطلب الحصول على مساعدة من قبل عبد العزيز بن فهد السعودي وعن طريق مؤسسته الخيرية يجب عليك اتباع هذه الخطوات:ـ

يجب أن تبدأ بكتابة الخطاب وعلى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والتي نبدأ بها مهامنا اليومية حتى تحل علينا بركة الله سبحانه وتعالي.

من ثم يتم إلقاء تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن ثم نلقي التحية على سمو الأمير عبد العزيز بن فهد والسادة العاملين.

عليك بتقديم الطلب وبدء شرح حالتك المادية والظروف الحالية التي جعلتك تفكر بأن تلجأ لذلك المؤسسة من أجل الحصول على الدعم.

تحديد وضع المعاناة مع إرفاق جميع الأورق الطبية وكذلك الصحية والاجتماعية التي تثبت بها حالتك وتؤكد صحة ما تقوم بتدوينه في الخطاب.

يجب أن تطلب من الأمير أن يلقى نظرة على طلبة حتى يتم القيام بقبوله وتتمكن من الحصول على المساعدة التي تكون بحاجة لها، مع مراعاة إضافة الاسم بالكامل، ورقم الإقامة الخاص بك ورقم الهوية ورقم الهاتف.

خطوات التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد