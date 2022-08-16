نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن هوية زائر يمني في المملكة العربية السعودية وطريقة تجديد بطاقة هوية زائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن هوية زائر يمني أصبح أمرًا بسيطًا؛ حيث يمكنك ذلك من خلال المنصة التي قدمتها وزارة الداخلية بالمملكة السعودية والمعروفة باسم منصة أبشر؛ حيث تقدم المنصة لكل الأفراد العديد من الخدمات اللازمة لهم، لذا يمكننا تقديم خطوات الاستعلام عن الزائرين وطريقة تجديد بطاقة الزوار من خلال السطور القادمة في المقال.

الاستعلام عن هوية زائر يمني

لكل الأشخاص مستضيفي الزائرين اليمنيين يمكنك الآن الاستعلام عن هوية الزائر من خلال اتباع بعض النقاط وذلك بتوافر رقم الهوية الخاصة بالزائر، وإليكم الطريقة فيما يلي:

في بداية الأمر عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة أبشر؛ حيث يمكنك الضغط على الرابط أبشر.

اختار الضغط على القائمة الخاصة بالأفراد.

اكتب اسمك وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اكتب الرمز الذي يظهر أمامك على شاشة جهازك.

بالتأكيد بعد الخطوة السابقة قد وصلتك رسالة بها رمزًا فقم بتدوينه في المكان المخصص له.

اضغط على الدخول إلى القائمة.

اختار خدمات الجوازات من بين قائمة الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الهوية الخاص بالزائر اليمني ليظهر لك كل ما تود معرفته من بيانات خاصة بهذا الزائر.

تجديد بطاقة زائر يمني

قدمت مديرية الجوازات خدمة تجديد بطاقة الزوار اليمنيين وذلك تعاونًا مع المركز الوطني للمعلومات بالمملكة العربية السعودية.

على الزائر الذي يحتاج إلى تجديد بطاقته أن يكون قد جددها بانتظام إلى اليوم الموافق الثالث عشر من جمادى الأول.

يشترط أيضًا سداد الرسوم الخاصة بالتجديد حتى اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر محرم لهذا العام 1444.

يستطيع الزائر اليمني التجديد من خلال التواصل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للجوازات.

يمكنك دفع 100 ريال سعودي للتجديد، وفي حالة التخلف عن التجديد في الوقت المناسب يتم دفع 400 ريال سعودي.

في نهاية مقال الاستعلام عن هوية زائر يمني فقد عرضنا لكم الخطوات التي عليك القيام بها من أجل التعرف على الهوية وكل ما يخصها، كما يمكنك أيضًا من خلال المقال التعرف على كيفية تجديد بطاقة الزائر اليمني، والرسوم التي عليك دفعها من أجل التجديد و غرامة التخلف عن الدفع.