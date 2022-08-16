نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى رمضان 2023 – 1444 فلكياً بالميلادي والهجري في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إنتهاء شهر ذي الحجة وبداية عام هجري جديد يبدأ البحث كل عام عن إجابة للسؤال متى رمضان 2023، وهذا ما نجيب لكم عنه من خلال موقعنا الأكثر تميزًا حيث ينتظر المسلمين قدوم شهر القرآن كل عام لما به من خيرات وزيادة في الحسنات، وتختص في التعرف على اليوم المحدد له دار الإفتاء وذلك من خلال الرؤية الشرعية للهلال.

متى رمضان 2023

بعد أن يتم شهر رمضان كل عام وبعد مرور عيد الفطر وعيد الأضحى يبدأ المسلمين في التعرف على اليوم الذي يوافق أول أيام شهر رمضان للعام الذي يليه، وفي ضوء ذلك يتم حساب اليوم فلكيًا وقد تم الاستقرار على أنه سوف يوافق اليوم الثالث والعشرين من شهر مارس لعام 2023 الذي يوافق في العام الهجري 1444.

هذا وقد أكدت على اليوم الذي يتم إستطلاع رؤية الهلال في اليوم الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام، وفي حالة ظهور الهلال فهذا معناه أن يكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان لعام 1444، أما في حالة عدم ظهور الهلال فمعناه أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون في يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من مارس.

موعد رمضان في الأعوام الهجرية السابقة

هذا وقد تم الإعلان في العام الهجري 1442 عن اليوم الأول من شهر رمضان في اليوم الثالث عشر من شهر إبريل لعام 2021 وهذا ما تم الإعلان عنه بعد رؤية الهلال، وفي العام 2022 أعلنت الإفتاء عن موعد شهر رمضان والذي وافق الثاني من أبريل وذلك بفرق أحدى عشر يومًا حيث يعتبر الفرق بين العام الهجري والعام الميلادي هو أحد عشر يوم وهذا ما يجعل هناك فارقًا في موعد شهر رمضان كل عام.

في نهاية مقال متى شهر رمضان 2023 فقد عرضنا عليكم الموعد الذي تم تحديده فلكيًا والمتوقع أن يكون في اليوم الثالث والعشرين من مارس، كما قمنا بعرض الفارق بين العامين الهجري والميلادي وهو أحد عشر يومًا، وعرضنا موعد شهر رمضان في الأعوام السابقة.