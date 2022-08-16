نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد على سؤال المواطنين من شروط الضمان المطور للمتزوجة في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان المطور للمتزوجة الضمان الإجتماعي عبارة عن برنامج أنشأته المملكة العربية بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأشد أحتياجا في المملكة بسبب الأزمات والظروف الاقتصادية وإرتفاع الأسعار، لنتحدث عن شروط الضمان الإجتماعي المطور الذي أقرته وزارة التنمية الإجتماعية والموارد البشرية للمرأه المتزوجة.

شروط الضمان المطور للمتزوجة

هناك بعض الشروط لبرنامج الضمان الإجتماعي بشأن المرأه المتزوجة لتتمكن من الحصول على الدعم المقدم من البرنامج الذي وضعتها إدارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتكون طبقا للتالي:

من أهم الشروط الواجب توافرها أن تكون السيدة المتزوجة من مواطنين السعودية وتحمل الجنسية، ومن الممكن إستثناء هذا الأمر في حاله أن المرأة أرملة أو مطلقة من رجل جنسيتة سعودي ولديها منه أولاد، وتستحق المرأه السعودية المعاش في حالة كون أبيها غير سعودي فضلا عن الأرامل ومن لديهم أي إعاقات ومن هم أيتام، كما يجب أن يكون المتقدم بالطلب من المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية.

كما أن هناك بعض الشروط الأخرى مثل ألا يكون الدخل الشهري يزيد عن المبلغ الذي تم تحديدة من الضمان الإجتماعي، ألا يكون لدى الأسرة أي أملاك أو ثروات، كما يجب الألتزام بجميع الشروط الصحية والتعليمية والتأهيليه التي ستحددها الوزارة، كما يجب ألا يكون مستضاف في أي مركز من مراكز الأيواء بالمملكة التي تبقوم السعودية برعايتها أو الإشراف عليها.

طريقة تسجيل المتزوجة في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

هناك طريقة لابد من إتباعها من قبل السيدة المتزوجة حتى تتمكن من تقديم طلب للحصول على برنامج الضمان الأجتماعي الجديد وهي:

يجب الدخول إلى موقع وزارة الضمان الإجتماعي الإلكتروني عبر الإنترنت، انقر على زر تسجيل جديد، قم بكتابة رقم الهوية فضلا عن رقم السر، ثم أعد كتابة كلمة السر مرة أخرى وبدقة، كما سيأتي اليك كود تحقق على هاتفك قم بوضعه في المكان المخصص له، ووافق على احكام وشروط التسجيل، ثم ق بتقديم زر إرفاق جميع المستندات المطلوبة وأكتب رقم جوالك، ثم انقر على زر إرسال.

وبذلك تصبح المرأه المتزوجة بإمكانها أن تحصل على المعاش في حالة أهليتها وتطابق شروط الاستحقاق مع حالتها.