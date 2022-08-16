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عمر شويل - جدة اليوم الوطني هو أحد الأعياد القومية التي يحتفل بها الشعب السعودي ذلك بعد تحقيق إنجاز توحيد السعودية إلى مملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، ولأن البعض يهتم بهذه المناسبات القومية أردنا أن نقدم لكم من خلال السطور القادمة في هذا المقال الإجابة عن السؤال متى اليوم الوطني السعودي 1444، فعليكم المتابعة حتى النهاية.

متى اليوم الوطني السعودي 1444

إن كنت ممن يحتفلون بالأعياد الوطنية عليكم التعرف على الموعد الرسمي للعيد الوطني في السعودية والذي تم الإعلان عنه منذ عام 1932، وتحتفل المملكة السعودية بالعيد هذا العام في اليوم الموافق السابع والعشرين من شهر صفر لعام 1444 وهو العيد الثاني والتسعين.

يوافق العيد الوطني في الأشهر الميلادية اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لهذا العام 2022.

ويعتبر يوم العيد الوطني هو أحد الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي

هناك الكثير من الفعاليات والأنشطة والممارسات التي تقام عند قدوم يوم العيد الوطني في السعودية فتختلف الاحتفالات من مكان إلى مكان؛ وذلك إظهارًا لما يشعر به المواطنون السعوديون من بهجة، ومن أبرز الفعاليات المقامة في هذا اليوم ما يلي:

يقوم بعض الأشخاص برفع الأعلام على الكثير من المباني العالية في جميع الأرجاء السعودية.

يوضع على المباني الحكومية والوزارات وغيرها الأعلام السعودية وتتزين بها.

تشرف الهيئة العامة للترفيه على الكثير من العروض التي يقدمها عدد كبير من الشباب السعوديين والتي تقام في الشوارع العامة.

يتم عمل ندوات ثقافية والتي يتم مناقشة كل ما مرت به البلاد السعودية منذ نشأتها وحتى أن تم تحويلها إلى مملكة.

تقام عدد من العروض الجوية من خلال الطائرات التي ترفع العلم السعودي والعروض العسكرية أيضًا.

يقدم عدد من المتاجر الكثير من التخفيضات احتفالًا باليوم العظيم.

في نهاية مقال متى اليوم الوطني السعودي 1444 فقد قدمنا لكم اليوم الموافق بالعام الهجري، والموافق بالعام الميلادي، كما قدمنا لكم عدد من الفعاليات التي تقام في المملكة العربية السعودية إحتفالًا بهذا اليوم الرائع، لذا يكون هذا اليوم هو إجازة رسمية في المملكة السعودية.