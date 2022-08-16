نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية حساب المواطن .. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهلية حساب المواطن من التفاصيل التي أعلنت عنها مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن برنامج حساب المواطن هو برنامج يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للأسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية أو الأشخاص الذين تقاعدوا عن العمل لظروف خارجة عن إرادتهم، مع العلم أن الوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل مجددًا في 4 من يوليو المنعقد وذلك بعد توقف دام لعامين كاملين، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح خطوات التسجيل في البرنامج والشروط التي يجب استيفائها.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يستطيع المواطن أن يستعلم عن مدى أهليته للحصول على دعم حساب المواطن من خلال إتباع تلك الخطوات:-

أولاً، يتم الدخول إلى موقع حساب المواطن. ثانيًا، يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم المعرف وكلمة المرور. ثم يتم النقر على “study eligibility” أو “دراسة الأهلية”، حيث يتم إظهار الموقف من الأهلية سواء الموافقة أو الرفض. في حالة رفض طلب الاستحقاق يتم الإبلاغ بالأسباب.

شروط استحقاق أهلية حساب المواطن

يستلزم استيفاء بعض الشروط من أجل الاستحقاق، والتي تتمثل فيما يلي:-

المساعدة متاحة فقط للمواطنين السعوديين من دون الأجانب.

الحد الأقصى للدخل السنوي للمستفيد 20 ألف ريال سعودي.

كما أن الحد الأقصى لعمر الأبناء 18 عام.

كما يشترط عدم إدانة المتقدم في أي من جرائم السرقة أو خيانة الأمانة.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يتم التسجيل في البرنامج من خلال القيام بتلك الخطوات البسيطة:-