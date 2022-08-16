نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف البريد السعودي 1444 .. تعرف على طريقة التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف البريد السعودي من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها مؤسسة البريد في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وذلك للجنسين من الرجال والنساء في وظيفة مندوب توصيل شحنات، وذلك بهدف تطوير منظومة خدمات التوصيل بما يتوافق مع رؤية الممكة 2030، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح الشروط اللازم توافرها وطريقة التقديم على الوظيفة.

وظائف البريد السعودي 1444

هيئة البريد السعودي من أقدم المؤسسات في المملكة العربية السعودية حيث تأسست منذ عام 1901 م.

أعلنت الهيئة عن وظائف مندوبي توصيل شحنات للجنسين من الشباب والبنات في عدد من المحافظات، والتي تتمثل في الكامل، الحناكية، الغزالة، وادي الفرع، الليث، قصيباء.

بالإضافة إلى محافظة الأسياح، عقلة صقور، العيساوية، الرويضة، بدر الجنوب، سميراء، العيص، القنفذة، حالة عمار، القواره، تيماء، جديدة عرعر، وعيون الجواء.

طريقة التقديم في وظائف البريد السعودي 1444

يستطيع الراغبين في الانضمام إلى تلك الوظائف التابعة إلى البريد السعودي التقديم إلكترونيًا وملء نموذج البيانات، وإتباع الخطوات الآتية:-

أولاً يتم الدخول إلى وظائف هيئة البريد السعودي. ثم يتم تدوين اسم المتقدم الرباعي. من ثم يتم إدخال عنوان بريد إلكتروني فعال من أجل استقبال الرسائل من خلاله. بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم إدخال رقم الهاتف الجوال. وأخيرًا إدخال اسم المدينة التي هي محل سكن المتقدم، والنقر على “إرسال”.

شروط التقديم على وظيفة مندوبي توصيل شحنات

أقرت هيئة البريد السعودي بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة مندوب توصيل شحنات، والتي تتمثل فيما يلي:-

أن يمتلك المتقدم سيارة خاصة به وأن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

يشترط أن يمتلك المتقدم هاتف جوال ذكي متصل بشبكة الإنترنت.

تقديم الشهادات الصحية التي تؤكد قدرة المتقدم على العمل.

كما يشترط أن يتسم المتقدم بحسن المظهر واللباقة في الكلام.

يلتزم الشخص بالتقديم في المواعيد التي حددتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

الراتب الشهري لمندوب توصيل الشحنات في البريد السعودي

يتقاضى مندوب توصيل الشحنات في هيئة البريد السعودي راتب شهري بقيمة 1500 ريال سعودي.

كما يتقاضى عمولة عن كل طلب يقوم بتوصيله بقيمة 7 ريال سعودي.