نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر.. رابط التقديم theredsea في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامَج رواد ضيافة البحر الأحمر، فقد تم الإعلان من جانب شركة البحر الأحمر للتطوير وهي أحد الشركات الحكومية في المملكة العربية السُّعُودية بالتعاون مع كِلْيَة السياحة والضيافة في جامعة تبوك بمدينة الوجه، عن توفير برنامَج هام للتسجيل وهو برنامَج (رواد ضيافة البحر الأحمر) الذي يتم التقديم به وفي حالة القبول يتم الانتهاء بالتوظيف، علي أن يتم تأهيل وتوظيف جميع الأفراد والكفاءات المحلية في مجال العمل الخاص بقطاع السياحة والضيافة، علي أن يتم التقديم وفق عدد من الشروط الواجب توافرها لجميع الأفراد الراغبين في التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في برنامَج رواد ضيافة البحر الأحمر.

برنامَج رواد ضيافة البحر الأحمر

يتم التقديم في برنامَج رواد ضيافة البحر الأحمر وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن شروط التقديم ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أن يكون من أم سُعُودية.

ألا يزيد العمر الخاص بكل متقدم عن 25 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة.

أن يتمتع كل متقدم أو متقدمة بحسن السيرة والسلوك.

المقابلات سوف تكون في مدينة الوجه.

يشترط البرنامَج أن تكون الدراسة في مدينة الوجه.

علي أن يستمر البرنامَج لمدة زمنية سنتين وثلاث أشهر، حتي يحصل الطلاب بعدها على الشهادة الخاصة بالدبلوم المتوسط عن طريق جامعة تبوك، وتكون هذه الشهادة مُعتمدة من جانب جامعة هونج كونغ بوليتكنك التي توفر لهم فرص عمل في مشروع البحر الأحمر.

مزايا التقديم في البرنامَج

يتم التسجيل في البرنامَج للحاصلين علي شهادة الثانوية العامة، ويتمتع كل متقدم بعدد من المميزات التي من أهمها ما يلي:

يصرف البرنامَج طول فترة البرنامَج مكافأة شهرية.

يتم التدريب في مشروع البحر الأحمر.

توفير فرص هامة للمتميزين في التدريب في جامعة هونج كونغ بوليتكنك.

يتم التعيين والتوظيف بمشروع البحر الأحمر أو أي من الشركاء والمشغلين.

يحصل كل متقدم في البرنامَج علي شهادة معتمدة من جانب جامعة هونج كونغ بوليتكنك.

رابط التقديم في برنامَج رواد

يتم التقديم في برنامَج رواد البحر الأحمر بالدخول إلى رابط التقديم الآتي (تقديم البرنامَج) علي أن يتم تحديد أسم البرنامَج وتسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات المطلوبة التي تخص طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك، ويتم متابعة نتيجة الترشيح ونتيجة القبول المبدئي والنهائي عبر منصة الجامعة لجميع المتقدمين في البرنامَج، وقد تم التوضيح بأن سوف يتم ترشيح جميع المتقدمين تنافسياً بناءً علي معايير القبول المرتبطة (النسبة الموزونة) وأيضاً وفق (النسبة المكافئة).