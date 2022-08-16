نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافز صعوبة الحصول على عمل .. تعرف على الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز صعوبة الحصول على عمل من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية من خلال بوابة العمل الوطنية طاقات، حيث أنها عبارة عن إعانة مادية شهرية يتم منحها للعاطلين عن العمل ممن يجدون صعوبة في إيجاد فرصة مناسبة، إلى جانب تقديم دورات تأهيلية لمساعدتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل في المملكة، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح كيفية التسجيل في البرنامج والشروط اللازم توافرها من أجل التقديم.

قيمة إعانة برنامج حافز

يقدم البرنامج إعانة شهرية للمواطنين السعوديين من الجنسين لمساعدتهم في استمرارية البحث عن فرصة عمل مناسبة.

حيث تبلغ قيمة الإعانة 2000 ريال شهريًا لمدة عام كامل.

خطوات التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل

يتمكن المواطن العاطل عن العمل في السعودية التسجيل في برنامج حافز طاقات من خلال إتباع تلك الخطوات البسيطة:-

أولاً، يتم التوجه مباشرة إلى بوابة طاقات. ثانيًا يتم تسجيل الدخول إلى منصة النفاذ الوطني. ثم إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة. بعدها يتم النقر على “برامجنا” من الشريط الظاهر أعلى الشاشة. اختيار برنامج حافز البحث عن عمل والإطلاع على كافة تفاصيله. من ثم الضغط على “تقدم هنا” للتسجيل في البرنامج”. ثم تحديد جميع الخيارات التي تمثل المتقدم من خلال وضع علامة صح أمامها، ثم النقر على كلمة “حفظ”. بعد ذلك يتم رفع الأوراق المطلوبة وقراءة كافة الشروط والموافقة عليها، ثم النقر على زر “التالي”. بعدها يتم إتباع باقي التعليمات لاستكمال التقديم، والضغط على “تأكيد” ثم “إجراء التحقق المطلوب”.

شروط حافز صعوبة الحصول على عمل

يحدد البرنامج بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم للحصول على الإعانة، والتي تتمثل فيما يلي:-