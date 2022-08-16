نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي المطور .. تعرف على الشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية نظام الضمان الاجتماعي لمنح المواطنين الإعانات المادية التي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة وتحويلهم من مستهلكين إلى أشخاص منتجة تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني من خلال دورات تأهيلية وتدريبية يتم منحها للمستفيدين تمكنهم من إيجاد فرصة عمل مناسبة، وفي المقال نقدم من خلال موقع ثقفني كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي من حيث الشروط وطريقة التسجيل.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

يستطيع المتقدم أن يستعلم عن أهلية الضمان الاجتماعي الجديد من خلال إتباع تلك الخطوات:-

أولاً، يقوم بالتوجه مباشرة إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثانيًا يتم تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، أو عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. ثم النقر على أيقونة “طلبات” من القائمة الرئيسية التي تتضمن الخدمات المتاحة. من ثم يتم الإطلاع على رقم الطلب واسم البرنامج “مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور”. ثم تمرير السهم إلى جهة اليمين لمعرفة حالة الطلب، حيث تظهر رسالة تم تقديم طلب في برنامج الضمان. بعدها يتم النقر على زر الإجراء وتمرير السهم إلى الأسفل للتعرف على نتيجة الطلب.

طريقة التسجيل في أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع المواطنين الاستفادة من إعانة الضمان الاجتماعي من خلال التسجيل في النظام بإتباع تلك الخطوات:-

يتم التوجه مباشرة إلى موقع الضمان الاجتماعي المطور بوزارة الموارد البشرية. ثم النقر على أيقونة “تسجيل جديد”. من ثم يقوم المستخدم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة. بعد الانتهاء من ملء كافة البيانات المطلوبة، يتم تحديد اسم البرنامج “الضمان الاجتماعي المطور”. وأخيرًا تظهر رسالة الملف مكتمل للعميل وتم الانتهاء من تقديم الطلب بنجاح.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

أقرت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط للتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الدعم، والتي تتمثل فيما يلي:-