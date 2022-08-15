نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول الدفعة الأولي بالجامعة وأخر موعد لتأكيد القبول في المقال التالي
عمر شويل - جدة عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول للدفعة الأولي تم الإعلان عنها والقبول بجامعة الملك فيصل لدرجتي البكالوريوس . والدبلوم جامعة الملك فيصل القبول المعلن علي المنصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة . الخاص بالمراحل المذكورة “الانتظام” وذلك للعام الدراسي الجديد 1444/1443 كما أن . نتائج قبول جامعة الملك فيصل تم الفصح عنها علي الحساب الرسمي بمنصة تويتر ونوهت بأن يتم الدخول علي الموقع الرسمي . الخاص بجامعة الملك فيصل والتعرف علي التفاصيل الخاصة بنتائج قبول جامعة الملك فيصل . حيث ليس هناك أي مواقع مخولة بهذا الأمر سوي الموقع الرسمي للجامعة . وعبر المقال الجديد من “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل الخاص بالنتائج المعلنة للقبول في جامعة الملك فيصل .
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول الدفعة الأولي
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول الدفعة الأولي والتصريحات التي جاءت عنها من عميد القبول والتسجيل . السيد الدكتور أحمد بن خالد العبد العالي وقال أن نتائج قبول جامعة الملك فيصل . قد حققت الرغبة الأولي والتي جاءت النسبة الخاصة بها 24.26% لكل الطلاب والطالبات المتقدمين إلي جامعة الملك فيصل كما أن . تحقيق الرغبة الثانية جاءت النسبة الخاصة بها 24.11% وكان التفاوت في النسبتين جاء بسبب المفاضلة . بينهما وذلك بشكل إلكتروني كذلك بجانب تحديد الأعداد من جامعة الملك فيصل التي قام بتحديدها مجلس الجامعة لكل كلية . من الكليات داخل جامعة فيصل كذلك بجانب الأخذ في الاعتبار الرغبات والنسبة الموزونة وتم اختيارها بشكل تسلسلي . حيث تم تحديد نظام إلكتروني عبره يتم أعطاء الأفضل من الأعلى الخاصة بالرغبة الأولي . حتي يتم الوصول للحد الأدنى الخاص بالرغبة الأخيرة . أما عن مواعيد المقابلات وتسليم المستندات نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول ومواعيد المقابلات
قبول جامعة الملك فيصل والإعلان عن المواعيد الخاصة بالمقابلات بجانب أجراء الكشف الطبي سيتم البدء بها من يوم . السبت الموافق 22 / 1 / 1444 كما ستكون المواعيد محددة تفصيلياً لكافة المقبولين . في نتائج قبول جامعة الملك فيصل في كل الكليات عبر أيقونات خاصة بذلك علي موقع جامعة الملك فيصل . كذلك بجانب توضيح المواعيد الخاصة بتسليم الأوراق الموضحة من السيد . الدكتور العبد العالي . ونوضحها عبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
نتائج قبول جامعة الملك فيصل ومواعيد تقديم الأوراق
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول للدفعة الأولي وإعلان مواعيد تقديم الأوراق علي النحو التالي :-
- بالدخول علي موقع جامعة الملك فيصل وطباعة بطاقة القبول بعد الانتهاء من أجراءات القبول بموعد 15 / 8 / 2022 .
- كما يتم التوجه إلي أحدي مكاتب البريد السعودي “سبل” ويتم تسليم الأوراق الأصلية عبر خدمة “جامعي” . ويبدأ ذلك من يوم الاثنين الموافق 15 / 8 / 2022 حتي يوم 22 من نفس الشهر .
- كذلك بجانب كل من وجد اسمه في نتائج قبول جامعة الملك فيصل يقوم بتقديم أصل شهادة الثانوية العامة للطلاب . الغير مسجلين في نظام المقررات .
- كما أن كافة الطلاب علي نظام المقررات ليتم أكتمال أجراءات قبول جامعة الملك فيصل يتم تسليم أصل الشهادة . بجانب السجل الأكاديمي الخاص بالشهادة .
- يجب أن يتم تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية لكافة الطلاب والطالبات ونموذج بطاقة القبول عبر البريد السعودي . وتكون صورة واضحة عبر الحساب الشخصي .
- كذلك يجب علي كل من ليسوا سعوديين من أم سعودية يتم تقديم صورة عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالأم . وصورة أيضاً عن الإقامة داخل السعودية وصورة شهادة ميلاد وأيضاً صورة عن إقامة الوالد .
- تلك هي المستندات المطلوب تقديمها إلي جامعة الملك فيصل نتائج القبول للدفعة الأولي .
- أما عن الموعد النهائي لتأكيد قبول جامعة الملك فيصل نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
إعلان جامعة الملك فيصل عن الموعد النهائي لتأكيد القبول
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول المعلن معه الموعد النهائي الخاص بتأكيد القبول من كافة الطلاب والطالبات . حيث أن أخر موعد لتأكيد قبول جامعة الملك فيصل معلن علي الموقع الرسمي للجامعة . كما أن هناك تحذير بأنه في حالة عدم تأكيد قبول جامعة الملك فيصل سيتم بشكل مباشر إلغاء الطلب الخاص . بالالتحاق في جامعة فيصل كذلك تم التوضيح أيضاً ضمن التصريحات بأن هناك أمكانية لتعديل الرغبة لرغبة أخري .
عاجل جامعة الملك فيصل نتائج القبول للدفعة الأولي لكافة الطلاب والطالبات المقدمين علي جامعة فيصل . تم عرض التفاصيل الكاملة لنتائج جامعة الملك فيصل داخل مقال اليوم “من موقع ثقفني” .
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