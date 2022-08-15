نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اثبات سكن العماله المنزلية عبر منصه السكن الجماعي بالخطوات وتعرف علي الشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة اثبات سكن العماله المنزلية من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. كما ثار التساؤل كثيرا عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري. ومن اهم هذه الخدمات خدمه كيفيه الحصول علي استشاره طبيه الكترونيا من وزاره الصحة بالخطوات الصحيحة بدون شروط. كما ثار التساؤل أيضا حول خدمه إصدار رخصة سير المركبة بالخطوات من خلال برنامج تم وتعرف علي الرسوم والشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل. ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.
اثبات سكن العماله المنزلية
أعلنت المنصة الموحدة عن خدمه اثبات سكن العماله المنزلية الكترونيا والتي يتم الحصول عليها من الموقع الرسمي لمنصة السكن الجماعي. والتي تمكن المستفيدين من أصحاب الشركات أو مفوضيهم من اثبات سكن العماله المسجلة لديهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه.
شروط اثبات سكن العمالة الوافدة
كما تم الإعلان أيضا عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية :
- يتم حصر الوحدات السكنية المخصصة للعماله وإدخالها خلال الفترة المحددة.
- يجب التأكد من مطابقه البيانات المدخلة مع الواقع الفعلي للسكن.
- جمع بيانات جميع العماله لدي المنشآت للتأكد من تسجيل حاله السكن.
خطوات اثبات سكن العمالة المنزلية
بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الموحدة عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه اثبات سكن العماله المنزلية من الموقع الرسمي لمنصة السكن الجماعي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة السكن الجماعي.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستفيد عن طريق النفاذ الوطني.
- لمعرفه المنشآت التي تم التفويض عليها يجب الضغط علي أيقونة الإجراءات.
- اختيار نوع السكن ثم الضغط علي تعريف السكن ليتم إضافة بيانات العقار والحدات السكنية.
- الضغط علي إنشاء وحده سكنيه ثم الضغط علي تنفيذ بعد إدخال البيانات.
- الضغط علي قائمه العقارات واختيار العقار ثم الضغط علي تسكين ثم تنفيذ.
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