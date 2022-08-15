نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل الواجبات منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل الواجبات منصة مدرستي من الخدمات التي تتيحها المنصة الإلكترونية التي أدشنتها وزارة التعليم السعودية عام 2020 لخدمة المعلمين والطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وتسهيل التواصل بين ولي الأمر والمعلم في ظل جائحة كورونا والغياب عن المدارس والاتجاه إلى التعلم عن بُعد، حيث تقدم المنصة اختبارات وواجبات مع تقديم الحلول والأجوبة، وفيما يلي نقدم من خلال موقع ثقفني كافة المعلومات عن منصة مدرستي من حيث طريقة التسجيل وكيفية حل الواجبات بسهولة.

منصة مدرستي التعليمية

منصة مدرستي هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف استمرار سير العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية في ظل انتشار فيروس كورونا.

حيث اشترك في المنصة حوالي 453.879 طالب وطالبة من جميع المراحل التعليمية، كما اشترك 387 شخص من هيئة التدريس في التعليم العام.

كما اشترك ما يقارب 65 ألف شخص من هيئة التدريس من التعليم الجامعي والمعاهد العليا في المملكة.

خطوات التسجيل من أجل حل الواجبات منصة مدرستي

يمكن للطالب أو ولي الأمر أو أي من هيئة التدريس التسجيل في المنصة من أجل حل الواجبات، وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

أولاً، الدخول إلى منصة مدرستي إلكترونيًا. ثانيًا التسجيل كطالب واختيار المرحلة التعليمية. من ثم النقر على زر “الواجبات المدرسية”. بعدها تعرض المنصة كافة المواد التعليمية، وعلى الطالب أن يختار المادة التي يرغب في حل واجباتها. وأخيرًا يقوم بالنقر على أيقونة “حل الواجب”.

الطريقة الصحيحة في حل الواجبات منصة مدرستي

يستطيع الطالب أو الطالبة في أي من المراحل الدراسية حل الواجبات بسهولة وإرسالها من خلال المنصة إلكترونيًا، وذلك عبر الخطوات الآتية:-