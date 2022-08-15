نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور ولينك التسجيل 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور من التساؤلات التي تزداد يومًا بعد يوم من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية ممن يرغبون في الاستفادة من الدعم المالي الذي تقدمه الهيئة للأسر الفقيرة والمحتاجة لمواجهة ضغوطات الحياة، حيث أن هناك ما يزيد عن 828 مواطن يستفيد من دعم الضمان، وفي المقال نوضح لمتابعي موقع ثقفني هذه الشروط ورابط التسجيل وقيمة الصرف الشهري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

أقرت وزارة الضمان الاجتماعي بالسعودية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في محدودي الدخل والأسر المحتاجة للاستفادة من دعم الضمان الشهري، وتتمثل فيما يلي:-

يشترط أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك الأرملة والمطلقة من زوج سعودي ولديها منه أبناء.

الإقامة المستديمة في المملكة العربية السعودية وعدم الخروج منها في آخر ثلاثة أشهر.

كما يشترط أن لا يمتلك المستفيد أي أملاك أو عقارات باسمه.

أن لا يكون المتقدم للحصول على دعم الضمان من الأشخاص المسجلين في السجون أو أي من مراكز الإيواء.

كما يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف، وهو 550 ريال للفرد، و1100 ريال للأسرة.

في حالة استيفاء كافة الشروط، يقوم المتقدم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

قيمة رواتب الضمان الاجتماعي الشهري

تختلف قيمة صرف دعم الضمان الاجتماعي على حسب عدد أفراد الأسرة، ويتمثل ذلك تفصيليًا فيما يلي:-

قيمة الدعم الشهري للفرد 1000 ريال سعودي شهريًا.

قيمة الدعم الشهري للفردين 1285 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة الجعم للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 1570 ريال شهريًا.

قيمة الدعم للأسرة المكونة من أربعة أفراد 1855 ريال شهريًا.

قيمة الدعم الشهري للأسرة المكونة من خمسة أفراد 2140 ريال.

بينما تبلغ قيمة الدعم للأسرة المؤلفة من ستة أفراد 2420 ريال.

قيمة دعم الضمن الشهري للأسرة المكونة من سبعة أفراد 2710 ريال.

قيمة الدعم للأسرة المكونة من ثمانية أفراد 3 آلاف ريال.

بينما قيمة الدعم للأسرة المكونة من تسعة أفراد 3280 ريال.

وأخيرًا قيمة الدعم للأسرة المؤلفة من عشرة أفراد 3560 ريال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يتم التسجيل إلكترونيًا عبر الخطوات الآتية:-