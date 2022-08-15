نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب آلاف الأشخاص في المملكة العربية السعودية في معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، رغبة منهم في الحصول على الدعم الذي يقدمه معاش الضمان الاجتماعي للكثيرين من مختلف أنحاء المملكة، حيث يمنح المعاش العديد من المستفيدين مبالغ مالية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، ومواجهة التأثيرات الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي في السعودية تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ولا يقتصر الأمر على المنح المالية فقط وانما تمتد لتشمل تأهيل القادرين من أفراد هذه الأسر لسوق العمل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لكي تستطيع الحصول على دعم الضمان الاجتماعي يجب أن تكون مستوفيا لجميع الشروط، الموضوعة بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وهي كالاتي:

ان يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، ومقيمة بصورة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يتم استثناء عدة فئات من شرط الجنسية، وهم المرأة المتزوجة من مواطن سعودي، والأرملة لرجل سعودي ولديها اولاد منه، كذلك أبناء المواطنة السعودية من الزواج بغير سعودي.

يستثنى كذلك من شرط الجنسية أصحاب الإعاقة والنساء الأرامل ذوات اليتامى، من حاملي بطاقات التنقل الغير قادرين على إثبات الجنسية.

يشترط أن لا يصل دخل الأسرة أو الشخص المستقل إلى الحد المانع للحصول على معاش الضمان الجديد، بحيث لا يتعدى الحدالأدنى المقرر للحصول على الدعم وهو مبلغ 1100 ريال لرب الاسرة، ومبلغ 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة التابعين له، لا يتعدى مجمل دخل الأسرة الحد الأدنى خلال السنة السابقة للتقديم

يجب أن يكون المتقدم والتابعين له قد حصلوا على جميع التطعيمات، مثل التطعيم ضد كوروناب أدنى جرعتين من اللقاح، أيضا يشترط توظيف الأفراد القادرين على العمل من المستحقين المقبولين.

ان لا يكون مسجونا أو مقيما في اي دار من دور الايواء السعودية.

يجب أن تكون أملاك المستفيد غير مرتفعة القيمة المادية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد