نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي حالات توقف دعم ريف وهل سيؤثر توقف الدعم الريفي علي الأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي حالات توقف دعم ريف المعلن عنها من وزارة البيئة والزراعة السعودية ذلك الأمر الذي أهتم به كافة المستفيدين . من الدعم الريفي الممنوح من الوزارة حيث أن دعم ريف هو أحد البرامج الهامة الذي أطلقته الوزارة . لدعم قطاعات متعددة داخل المملكة العربية السعودية وتم السماح في التسجيل في دعم ريف وفقاً إلي بعض الشروط المعلنة . كذلك بجانب المتعرف عليه بأن نسبة 10% يتم تقديمها من دعم ريف للأسر المنتجة وباقي القطاعات . وذلك من إجمالي رأس المال للمستفيد من دعم ريفي بشرط أن لا يتم تجاوز رأس مال المشروع المقام عن مبلغ 54 ألف ريال سعودي . في العام الواحد كما وضحت الوزارة في وقت سابق بأن الدعم الريفي يتم تقديمه لقطاع المزارعين . وذلك بهدف تحسين الإنتاج الزراعي ورفع مستوي المعيشة الخاصة بكافة المزارعين . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الحالات المعلنة بتوقف دعم ريفي .

ما هي حالات توقف دعم ريف للفئات المعلنة

ما هي حالات توقف دعم ريف هذا السؤال الذي شغل بال العديد من أصحاب القطاعات المختلفة التي تتلقي دعم ريف . حيث أشارت الوزارة إلي بعض الحالات التي سيتم أيقاف الدعم الريفي عنها وهي كالآتي :-

الدعم الريفي يتم إيقافه في حالة أن مستفيد دعم ريفي لا قدر الله قد توفي . كما في حالة عدم تطبيق شروط التسجيل في دعم ريف بالشكل المعلن من الوزارة . كذلك في حالة أن المستفيد من دعم ريفي قدم للوزارة بيانات خاطئة عن مشروعه أو بياناته الشخصية . كما في حالة أن منصة ريف الإلكترونية طلبت رفع مستندات أو أفصاح المستفيد عن بيانات مطلوبة ولم يقم بتقديمها . أذأ حدث أن مستفيدي دعم ريف قاموا بالأخلال بأي شرط من شروط الدعم الريفي . تلك الحالات المعلنة لن تؤثر علي دعم ريف للأسر المنتجة ألا في حالة وجود تلك الأسباب . أما عن الشروط الخاصة بالحصول علي دعم ريف نتعرف عليها في السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

ما هي حالات توقف دعم ريف الغير منطبق عليهم الشروط المعلنة

منصة ريف للدعم أعلنت شرط الحصول علي الدعم أن يكون المستفيد سعودي الجنسية .

أعلنت شرط الحصول علي الدعم أن يكون المستفيد سعودي الجنسية . كما يجب أن يكون المستفيد من أصحاب أي مهنة من المهن الزراعية ويعمل بها بنفسه .

لكي يتم التسجيل في دعم ريف أن يكون المستفيد من سكان المنطقة المحددة التي يشملها الدعم .

أن يكون المستفيد من سكان المنطقة المحددة التي يشملها الدعم . كذلك من الضروري أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن عمر 21 عاماً للحصول علي دعم ريفي .

يجب أن لا يكون المستفيد موظفاً في أحدي القطاعات الخاصة أو الحكومية .

شرط من الشروط الهامة في الدعم الريفي أن لا يتجاوز دخل المستفيد الشهري عن مبلغ 6000 ريال سعودي .

أن لا يتجاوز دخل المستفيد الشهري عن مبلغ 6000 ريال سعودي . كما أعلنت الوزارة شرط الحصول علي دعم ريفي أن لا تتجاوز برامج الاستفادة عن ثلاث برامج .

الدعم الريفي حدد مبلغ 54 ألف ريال سعودي الشامل لكافة البرامج ويتم الحصول عليه سنوياً .

حدد مبلغ 54 ألف ريال سعودي الشامل لكافة البرامج ويتم الحصول عليه سنوياً . كذلك من الأمور الهامة للدعم الريفي أن يتم تقديم كافة المستندات الثابتة مزاولة المهنة المحددة .

الشروط الصحية والفنية المعتمدة والمعلنة علي منصة ريف الإلكترونية يجب أن تكون منطبقة علي المستفيد .

يجب أن تكون منطبقة علي المستفيد . كما يجب أن يكون مستفيد دعم ريف للأسر المنتجة أو أي برنامج أخر لديه حساب بنكي شخصي .

أو أي برنامج أخر لديه حساب بنكي شخصي . أما عن خطوات تسجيل دعم ريفي نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

التسجيل في دعم ريف عبر الموقع الرسمي

بعد أن عرضنا تفاصيل ما هي حالات توقف دعم ريف نتعرف علي خطوات تسجيل دعم ريف كالآتي :-

تسجيل الدعم الريفي بالدخول علي الموقع الرسمي لمنصة الدعم الريفي . كما عبر الصفحة الرئيسية قم باختيار قائمة “التسجيل الآن” . قم بتسجيل البيانات الخاصة باسم المستفيد وبيانات السجل المدني . كذلك من الضروري أن يتم تسجيل تاريخ الميلاد وتحديد عمر المستفيد . منصة ريف للدعم يتم التسجيل عليها بيانات الحالة الصحية مع الحالة الاجتماعية . كما يجب تحديد عدد أفراد أسرة المستفيد ويتم تحديد المصدر الخاص بدخل المستفيد من دعم ريفي . تقديم صور عن الهوية الوطنية مع صورة فاتورة كهرباء وتسجيل رقم هاتف . أيضاً يتم تسجيل نبذة عن المشروع الخاص بالمستفيد وما هي عدد سنوات خبرته لكي ما يحصل علي دعم ريف للأسر المنتجة . بعد أن يتم الانتهاء من الخطوات السابقة قم بالضغط علي مربع “تسجيل” . بتلك الخطوات يكون التسجيل في الدعم الريفي قد تم وموعد صرف دعم ريفي نتعرف عليه بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

متي ينزل دعم ريف وما هو الموعد المحدد للصرف

دعم ريف للعاطلين أو دعم ريف لربات البيوت أو أي برنامج أخر يستفيد من دعم ريفي تحدد موعد صرف الدعم . معتاداً أن يكون في أول كل شهر في حالة أن اليوم لا يوافق أي عطلة داخل السعودية . كما يستمر صرف الدعم الريفي حتي يوم 10 من الشهر وهناك بعض الحالات المحددة من وزارة البيئة والزراعة . يتم صرف دعم ريف لها لأكثر من مرة أما عن تفاصيل كم مبلغ الدعم الريفي والمعلومات المتعلقة به نعرضها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

دعم ريف للأسر المنتجة والمبلغ الذي يتم صرفه من دعم ريفي

بعد الإجابة علي تساؤل ما هي حالات توقف دعم ريف والتي من الطبيعي لن ينطبق عليها صرف المبالغ المحددة كالآتي :-

يتم الحصول علي مبلغ الدعم الريفي في كل شهر باليوم المحدد والمذكور سابقاً .

في كل شهر باليوم المحدد والمذكور سابقاً . كما تحددت المدة التي يصرف بها دعم ريفي للأسر المنتجة وهي مدة 18 شهر .

الحد الأدنى المحدد من وزارة البيئة والزراعة الذي يصرف هو 18 ألف ريال سعودي .

كذلك تحدد قيمة المبلغ الدعم الشهري بمعادلة مبلغ الدعم الشهري = مبلغ دعم ريفي يقسم علي 18 شهر .

كما في حالة أن مستفيد الدعم الريفي مستحقاً للحد الأدنى من الدعم يحصل علي مبلغ 1000 ريال شهرياً ولا ترد .

وفي حالة أن هناك أسرة من الأسر المنتجة تحصل علي 30 ألف ريال مبلغ الاستحقاق تحدد لها مبلغ شهري 1666 ريال .

أما عن القطاعات المحددة من الوزارة المستفيدة من دعم ريف نعرضها بسطور “مقال موقع ثقفني” القادمة .

القطاعات المحددة المستفيدة من الدعم الريفي

قطاعات تربية النحل وإنتاج عسل النحل . كما أن منصة ريف للدعم أعلنت عن الاستفادة من الدعم لمنتجي ألفواكهه المجففة . منتجي المنسوجات الصوف وكل من يعمل في مجال صيد الأسماك . كذلك بجانب كافة من ينتج الأسمدة المختلفة الخاصة بالأسمدة العضوية المنتجة من المخلفات النباتية . قطاع صناعة القهوة وتحميصها والتغليف للبن . كما يتم الاستفادة من الدعم الريفي لكل المقاهي بجانب المطاعم الريفية . منتجي الزبد والألبان وأيضاً أنتاح الروب يستفيدون من الدعم الريفي . بجانب العديد من القطاعات المستفيدة من دعم ريف معلنة علي منصة ريف الإلكترونية . كان مقال اليوم من “موقع ثقفني” شامل للعديد من معلومات الدعم الريفي ونتمنى أن يكون مفيداً .

ما هي حالات توقف دعم ريف المعلنة من وزارة البيئة والزراعة السعودية تم عرض التفاصيل الخاصة بها داخل . مقال اليوم من موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .