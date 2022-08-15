نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تعلن عن نتائج القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت جامعة الملك فيصل بالإعلان منذ قليل عن نتائج القبول للدفعة الأولى في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني للجامعة، وقد أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن خالد أن الجامعة كانت الرغبة الأولى لما يقرب من 25% من المتقدمين، وسوف نقوم معكم من خلال المقال التالي بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج القبول في جامعة الملك فيصل 1444.

جامعة الملك فيصل 1444

أوضح عميد التسجيل والقبول أنه يجب على المقبولين أن يقوموا بالدخول إلى البوابة الإلكترونية للجامعة، والضغط على الأيقونة الخاصة بتأكيد القبول الإلكتروني، وذلك حتى يتم استكمال الإجراءات الخاصة بالقبول، حيث أن الموعد النهائي لتأكيد القبول الإلكتروني يوم الأربعاء القادم الموافق 19-1-1444 الساعة الثانية عشرة ظهرا، وفي حالة عدم تأكيد القبول خلال المدة المقررة فسيتم إلغاء طلب القبول بشكل نهائي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة فيصل

من المقرر تبعا لما تم الإعلان عنه أنه سيتم بدء المقابلات الشخصية والكشف الطبي بداية من يوم السبت الموافق 22-1-1444، وأشير أن المواعيد المحددة لكل كلية سوف تكون موضحة في بوابة القبول.

أما بالنسبة للأوراق المطلوب تسليمها إلى مكتب البريد السعودي سبل فهي كالتالي :

طباعة البطاقة الخاصة بالقبول بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالقبول من بوابة القبول الإلكتروني بداية من اليوم الإثنين 15-8-2022.

يقوم الطالب بالتوجه إلى مكتب البريد السعودي سبل المنتشرة في المملكة لتسليم الأوراق المطلوبة والتي تشمل ما يلي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة بالنسبة للطلبة الغير مسجلين على نظام المقررات.

2- بالنسبة للطلبة المسجلين على نظام المقررات القديم فيتم تسليم اصل الشهادة مع أصل إكمال الثانوية.

3- صورة من بطاقة الهوية للطلبة والطالبات.

4- بطاقة القبول.

5- نموذج تعهدات الجامعة.