نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه الإجازات المرضية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه الإجازات المرضية من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاره الصحة. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين منها. وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. كما ثار التساؤل كثيرا في الآونة الأخيرة عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي يتم الحصول عليها أيضا عبر المواقع الرسمية. والتي من اهم هذه الخدمات خدمه التقديم علي وظيفه حكوميه الكترونيا ومعرفه اهم الشروط والخطوات من الموقع الرسمي. كما تم الإعلان أيضا عن نقل الخدمات الكترونيا من ابشر أعمال ومعرفه اهم الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه الفئات المستهدفة من الخدمه. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة من خلال المقالة الأتية.

خدمه الإجازات المرضية

أعلنت وزاره الصحة عن الخدمه والتي تمكن بالإصدار الإلكتروني لأجازاه مرضية وذلك من خلال ربط الجهات ذات العلاقة المتمثلة بالوزارة. ووزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تقوم الخدمه بأتمه الإجراءات بين كل هذه الجهات بشكل متكامل عن طريق الربط الإلكتروني. كما يسمح لمقدم الخدمه في الجهات الصحية من اصدار الإجازات ومشاركتها الكترونيا مع المستفيدين. بالاضافه إلي ذلك يتم أيضا مشاركه تقرير الإجازة مع وزاره الموارد البشرية وبعدها يتم مشاركتها مع المستفيد النهائي وهو الفرد المستفيد بطريقه إلكترونية وإرسال رسالة نصيه علي حسابه الشخصي في البوابة ويمكن طباعتها أيضا.

خطوات الحصول علي اجازه مرضيه

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت وزاره الصحة عن طريقه وكيفيه طلب خدمه الإجازات المرضية الكترونيا عبر موقعها الرسمي. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الخطوات الأتية :