نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بنك التنمية” يقدم خدمة إسقاط القروض وإعفاء بنك التسليف نهائياً لعملائه السعودي والمقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة اعفاء التسليف والادخار حيث قام بنك التنمية الاجتماعية باختيار عدد من الطبقات الاجتماعية التي تم سقوط بقية الأقساط الخاص بالتمويل الذي حصلوا عليه وهم يكونون الأفراد الذين يعانون من الدخل البسيط والأفراد والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد غير القادرين على العمل وإليكم تفاصيل هذا الموضوع في مقالنا اليوم.
شروط اعفاء التسليف والادخار
هناك مجموعة من الاشتراطات الهامة التي لابد من توافرها للحصول على إعفاء بنك الادخار والتسليف وتتمثل في الآتي:
- لابد أن يكون الفرد لديه الجنسية السعودية ولابد أن يبلغ من العمر 25 عام والحد الأعلى للعمر 55 عام.
- إلا تزيد مده حصوله على تمويل لتجديد المنزل عن 5 سنوات وأن يكون دخله الشهري كحد أعلى 2000 ريال سعودي.
- من الجدير بالعلم أن أكثر الطبقات المستحقة للحصول على إعفاء الادخار والتسليف هم الأفراد المشتغلون في المشروعات الإنتاجية وقطاع المواصلات.
الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء التسليف والادخار
هناك مجموعة من المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء التسليف والادخار التي تتمثل في الآتي:
- تقديم بيان يؤكد عدم استطاعة الفرد على دفع القسط الشهري للقرض.
- يتم تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ولابد من تقديم بيان طبي يؤكد الحالة الصحية الخاصة بالفرد المتقدم للحصول على إعفاء بنك التسليف والادخار.
- تقديم المستندات التي توضح الوضع الطبقي الذي يوجد عليه المتقدم.
- لابد أن تكون كل الأوراق المطلوبة برقم الهوية.
كيفية إصدار طلب الاعفاء بنك التنمية الاجتماعية
- يتاح تقديم نموذج طلب الإعفاء لبنك التنمية الاجتماعية بطريقة إلكترونية من خلال الذهاب إلى الموقع الرئيسي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- ثم يتم النقر على كلمة تسجيل الدخول في الناحية العلوية من الصفحة ثم إدخال رقم الهوية والرقم السري ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.
- ثم يتم الذهاب إلى كلمة طلب الإعفاء ثم إدخال البيانات المطلوبة كاملة ثم يتم إرسال الطلب ثم الاحتفاظ بنسخة من النموذج لرفعه مع باقي الأوراق المطلوبة على الموقع ثم يتم إرسال كل الأوراق المطلوبة إلى الديوان الملكي عن طريق البريد السريع وذلك من خلال عنوان البريد الإلكتروني الآتي [email protected] ثم يتم الانتظار حتي يتم الرد على الطلب.
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