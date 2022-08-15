نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .. تعرف على كيفية الاستعلام عن النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والاستعلام عن النتائج من الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لكافة العاملين بالمجال الصحي في المملكة العربية السعودية سواء كانوا أطباء، فنيين، صيادلة، أو ممارسين صحيين، حيث أنها من الهيئات التي تم تأسيسها من قبل الحكومة في الرياض عام 1992 بهدف تطوير المجال الصحي بالمملكة، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نوضح كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبارات.

خطوات الاستعلام عن اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يمكن للعاملين في مجال الصحة داخل المملكة الاستعلام عن نتائج اختبارات الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي من خلال الخطوات الآتية:-

أولاً، يتم التوجه مباشرة إلى موقع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الإلكتروني الرسمي. ثانيًا يتم النقر على الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية. ثم اختيار خدمة الممارسين الصحيين من بين الخيارات المتاحة. من ثم الضغط على نتائج اختبارات الهيئة السعودية للممارسة المهنية. بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال رمز الأحقية الذي قام بالحجز من خلاله. ثم الضغط على رمز الدخول المكون من أول أربعة حروف من لقب العائلة. وأخيرًا النقر على كلمة “بحث”، ثم الضغط على “نتيجة الاختبار المرغوب معرفتها”.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات برومترك

كما يتم الاستعلام عن نتيجة اختبار برومترك من خلال إتباع تلك الخطوات البسيطة:-

التوجه أولاً إلى لينك نتائج الاختبارات. ثم النقر على نتائج اختبارات التصنيف المهني. من ثم الضغط على نتائج اختبارات البرومترك. بعدها يتم الضغط على زر الدخول إلى الخدمة وإدخال رمز الأحقية. وأخيرًا الضغط على كلمة “دخول”، ومنها على زر “البحث”، حيث تظهر نتيجة الاختبار في غضون ثوان ويمكن طباعتها للاحتفاظ بها.

خطوات معرفة نتائج اختبارات الممارسة المهنية

كما يتم الإطلاع على نتائج اختبارات الممارسة المهنية من خلال الخطوات التالية:-

أولاً يتم الانتقال إلى صفحة نتائج الاختبارات. ثم النقر على نتائج اختبارات التصنيف المهني. من ثم الضغط على نتائج البرومترك، والنقر على “الدخول إلى الخدمة”. بعدها يتم كتابة رمز الأحقية الذي تم الحجز في الاخبار به، والضغط على “دخول”، وبعدها “بحث”.

بذلك نكون انتهينا من تقديم خطوات الاستعلام عن اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يقدم عدة خدمات للعاملين في المجال الطبي بالمملكة.