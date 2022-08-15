نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد 1444 احصل على سيارة أحلامك مع أطول فترة سداد تعرف على المستندات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على سيارة أحلامك مع أطول فترة سداد مع برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد 1444 بنظام المرابحة . تعرف على الشروط ومميزات التقديم لتمويل سيارة حديثة من بنك البلاد لامتلاك سيارة الوحش الياباني تويوتا يارس 2023 الجديدة.

حيث يسعى بنك البلاد السعوي إلى تقديم الكثير من التسهيلات لمساعدة العملاء على تحسين نمط حياتهم والارتقاء بهم إلى مستقبل أفضل وليس لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية فقط. فلا تضيع فرصة الحصول على قرض السيارة الميسر الجديد لتكون أحد ملاك السيارات الحديثة بأقل نسبة فائدة ومدة سداد طويلة ، يمكنك احتساب هامش الربح من خلال السطور التالية تابعنا.

برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي لشراء السيارات بنظام المرابحة لمساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على الوصول إلى هدفهم بكل سهولة.

واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات برنامج تمويل سيارتي والشروط والمستندات وطريقة حساب هامش الربح.

مميزات برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد

متوافق مع شروط الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد.

إمكانية شراء أي سيارة يرغبها العميل على حسب حده الائتماني.

فترة سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل ولا يشترط دفع مبلغ على صورة مقدم.

يستطيع العميل السداد المبكر للتمويل في أي وقت على حسب شروط بنك البلاد.

يصل مبلغ التمويل إلى ٢ مليون ريال سعودي تسدد على خمس سنوات.

في حالة تعذر العميل عن السداد يوجد إمكانية لتأجيل قسط من كل عام.

يستطيع العميل تأجيل سداد الأقساط التمويلية من بداية الحصول على التمويل.

يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي.

يقدم بنك البلاد هذا التمويل للمواطنين والمقيمين.

يستطيع العملاء المتقاعدين من الحصول على تمويل سيارتي.

الأوراق المطلوبة لبرنامج تمويل سيارتي 1444

هناك بعض المستندات الواجب توافرها حتى يستطيع العميل الحصول على تمويل سيارتي وهي كالآتي:

بطاقة الهوية الوطنية تكون سارية الصلاحية. يجب تعبئة نموذج شراء سيارة بالتقسيط. شهادة تعريفية من جهة العمل تكون متضمنه الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل. تعهد من جهة العمل بتحويل راتب العميل إلى بنك البلاد. استمارة عرض سعر السيارة. إذا كان طالب التمويل موظف في أي من القطاعات العسكرية يجب تقديم صورة بطاقة العمل.

كم الرسوم الإدارية لتمويل سيارتي؟

يوضح أ قرض بنك البلاد 1443 أن الرسوم الإدارية للحصول على برنامج تمويل سيارتي بدون مقدم وبدون كفيل عبارة عن ١% من مبلغ التمويل بما لا يتجاوز ٥٠٠٠ ريال.

طريقة حساب هامش الربح لتمويل سيارتي بنك البلاد 2022

يستطيع العميل عن طريق آلية الرصيد المتناقص معرفة طريقة احتساب هامش الربح، حيث يوزع الربح سنوياً بناء على مبلغ التمويل على أقساط شهرية وعلى أساس قيمة الرصيد المتبقي من أصل المبلغ وسيكون كالتالي:

قيمة أصل التمويل 100,000 ريال إجمالي ربح التمويل 10,000 ريال الرسوم الإدارية 1,000 ريال معدل النسبة السنوية APR) %4.31 ) الرسوم الإدارية %1 (بحد أقصى 5,000 ريال) من قيمة أصل التمويل مدة التمويل 60 شهرا تكلفة عقد البيع 110,000 ريال القسط الشهري 1,833.33 ريال

حاسبة التمويل من بنك البلاد 1444

حاسبة التمويل من بنك البلاد تتيح لك حساب التمويل الشخصي. أو التمويل العقاري، أو التمويل التأجيري للسيارات، أو القرض الذي ترغب به.

سواء كان ذلك تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويل عقاري. وذلك عن طريق رابط حاسبة التمويل من بنك البلاد عبر الموقع الرسمي وملء البينات المطلوبة.

شروط برنامج تمويل سيارتي 1444