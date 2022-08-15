نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي قرض آهل 60,000 ريال بالتقسيط الميسر بدون كفيل وبلا فوائد في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي الآن الحصول على قرض آهل بمبلغ لا يزيد عن 60,000 ريال بموافقة من خلال بنك التسليف المعروف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كذلك يمتاز قرض منتج آهل بأنه مخصص لخدمة الأسرة السعودية التي تزايد عليهم ضغوط المعيشة بالمملكة حيث تقدم قروض تمويلية ميسرة لجميع العملاء السعوديين بلا فوائد إضافية بفترات سداد مجدولة ومحددة من البنك لذلك لابد من الإلتزام بكافة الشروط قبل التقديم الإلكتروني على برنامج منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية كذلك من أجل الحصول على قرض بلا هامش ربح بالتقسيط الميسر لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات إيضا يميز منتج آهل جميع موظفي الحكومة السعودية بأنهم يحصلون على القرض بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على قرض آهل بلا فوائد إضافية بالمملكة

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 60,000 ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن بعد توفير كافة الشروط الأساسية المطلوبة ومنها لابد من الحصول على تمويل مثل الأسرة أو كنف للنساء قبل التقديم على قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط المطلوبة بالبنك:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 18 سنه حتى 70 سنه بعد موافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

لابد إيضًا توفير موافقة من خلال الكفيل الغارم المطلوبة من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل بالمملكة ماعدا العاملين في القطاع العام الحكومي.

كذلك يطلب قرض منتج آهل توفير سجل ائتماني جيد من جميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب هذا البرنامج التمويلي المسموح بيه حتى مبلغ 60,000 ريال.

مزايا هامة للحصول الآن على قرض منتج آهل السعودي في المملكة