نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الإضافي شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 قرض بدون أي رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي لعملائه المواطنين السعوديين والمقيمين “التمويل الإضافي” أحصل الان علي تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 والذي يتم تقديمه إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي في 15 دقيقة فقط .

حيث يحصل المتقدم على قرض إمكان بعد استيفاء كافة شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر 1444 . وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في سياق المقال . الذي يهدف إلى مساعدة جميع العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم عن طريق مصرف الراجحي ، وفق الشروط والقواعد الخاصة بالبنك من أجل مواجهة ظروف وضغوط الحياة والعمل على تحسينها.

شروط الحصول على شروط تمويل إمكان الراجحي الميسر

لكي يحصل عملاء مصرف الراجحي على تمويل من إمكان الميسر ، هناك مجموعة من الشروط التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها ، ومن أهمها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم من منتسبي القطاع المدني مثل المتقاعدين أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص.

أن يكون الراتب لمقدم طلب تمويل إمكان الراجحي المسير 1444 الحد الأدنى 5000 ريال.

أيضا أن يكون عمر المتقدم للحصول على قرض إمكان بين 25 و 60 سنة.

يجب ألا تقل الفترة التي قضاها المتقدم في القطاع الخاص عن 180 يومًا.

أن يكون لدى المستفيد من التمويل حساب جاري في مصرف الراجحي.

يجب أن يكون لمقدم الطلب أيضًا سجل ائتماني.

علي أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل 50،000 ريال سعودي ولا يزيد.

لا يشترط وجود ضامن لتمويل إمكان الراجحي الميسر.

يجب أن يكون الحد الأدنى للتمويل 3 أشهر ، والحد الأقصى 24 شهرًا.

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كيفية التقديم على قرض إمكان الراجحي الميسر 1444

يمكن لعملاء مصرف الراجحي القدامى شركة (إمكان) الراجحي باتباع الخطوات التالية:

في البداية ، يقوم مقدم الطلب بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي.

تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية.

اضغط على المربع الموجود أعلى واجهة الموقع “الميسر للتمويل”.

انقر فوق رمز “التسجيل الآن”.

املأ الحقول المطلوبة لكلا الطرفين.

يجب على المستخدم تنفيذ بقية الإجراءات اللازمة لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

أهم الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل تمكين من مصرف الراجحي

يجب تقديم بطاقة هوية وطنية سارية أو تصريح إقامة ساري المفعول للمقيمين.

إثبات الراتب الشهري مطلوب لمقدم الطلب للحصول على التمويل.

يشترط تقديم نموذج طلب تمويل وتقديمه عبر موقع مصرف الراجحي.

أنواع التمويل التي يقدمها مصرف الراجحي