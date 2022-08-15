هل يمكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444

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عمر شويل - جدة سؤال يتم طرحه بكثرة في المملكة وهو هل من الممكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444 ؟ لأنه من المتعارف عليه أنه من غير الممكن استخراج رخصة قيادة بدون المرور من الاختبار العملي والنظري، ولكن توجد مجموعة من الحالات التي تكون مانعة للخضوع لتلك الاختبارات، فهل يمكن وقتها الحصول على تلك الرخصة؟ لهذا سوف نبين لكم اليوم حقيقة الأمر بالتفصيل.

استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444

يريد عدد كبير من مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها استخراج رخصة قيادة، وفي الحقيقة أتاحت الحكومة خدمة إلكترونية تساعد الأشخاص على إتمام هذا الأمر بسهولة ويسر، ولكن من اللازم أن يكون طالب الخدمة لا يقل عمره عن 18 سنة.

ولكن قد صرحت مديرية الأمن العام في السعودية تصريح مهم مفاده أنه من غير الممكن استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار 1444 ، فمن اللازم مرور الشخص من الاختبار العملي والنظري، ولكن إذا كان هذا الشخص حاملًا رخصة أجنبية أو دولية تعترف بها حكومة المملكة، وقتها يكون من الممكن إعفاء الشخص من تلك الاختبارات، وذلك بعد أن تتأكد إدارة المرور من كون الرخصة التي يحملها سليمة، ولكن إذا رغب الشخص في استبدال تلك الرخصة فمن اللازم أن يمر بالاختبارات.

أما في حالة كان الشخص لديه رخصة من قبل ويريد فقط تجديدها لقرب موعد انتهاء صلاحيتها، فيمكن هنا عدم الخضوع للاختبار أيضًا، فقط يطلب منه توفير مجموعة من المستندات هي :

الشهادة الصحية على أن تكون حديثة.

سداد رسوم تجديد الرخصة حسب نوع الرخصة المطلوبة الحصول عليها.

ولكن في حالة كانت المرة الأولى للشخص سواء مواطن أو مقيم لاستخراج رخصة القيادة السعودية، فسوف يتم الأمر عبر منصة أبشر بعد أن يمر بالاختبارات التالية:

1- الاختبار النظري، وهو الاختبار الذي تشرف عليه إدارة المرور العامة بالمملكة.

2- الاختبار العملي، وهو الاختبار الذي يجرى داخل أحد مدارس تعليم قيادة السيارات.

حجز موعد للحصول على رخصة القيادة

يمكن حجز موعد للحصول على رخصة القيادة ذلك من خلال ما يلي: