نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحياة أسهل على iphone.. كيف تستبدل جوالك القديم بآيفون 13 مع خصم 300 ريال؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات عديدة تُوفرها شركة eXtra في المملكة العربية السعودية لجميع العملاء، ومن أهمها استبدال الجوال القديم بآيفون 13 مع خصم يصل إلى 300 ريال سعودي، وهذا العرض متاح على جميع إصدارات iphone 13، وهو ما يضيف مزايا جديدة لشركة إكسترا الرائدة في مجال التسويق والإلكتروني وبيع المنتجات عبر موقعها الإلكتروني.

كيفية استبدال الجوال القديم بآيفون 13 مع خصم 300 ريال؟

ومن الممكن استبدال الجوال القديم بآيفون 13 مع خصم 300 ريال سعودي من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الذهاب إلى أقرب فرع تابع لشركة إكسترا، ومن الممكن التعرف إلى الفروع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. أو التواصل مع فروع الشركة عن طريق الرقمين 920004123 – 8001240900. إعطاء الموظف الهاتف القديم مع محو جميع البيانات الشخصية، ثم إجراء فحص شامل للجهاز لمعرفة العيوب. في حال الموافقة على الهاتف تقدر نسبة الخصم، ويحصل العميل على الهاتف الجديد بسعره المعروف في السوق مخصومًا منه نسبة الخصم.

شروط استبدال جوال قديم بآيفون 13 من إكسترا

وحدّدت شركة إكسترا السعودية عددًا من الشروط لاستبدال الهواتف القديمة بآيفون 13 ومن أبرزها:

أن العرض يسري من تاريخ 11 أغسطس وينتهي في 27 أغسطس 2022م.

يحق لشركة إكسترا إيقاف أو تعديل العرض في أي وقت.

يُسمح للعميل باستبدال جهاز واحد فقط في كل عملية شراء، وهذا العرض لا يطبق مع أي عرض آخر.

العرض متاح لاستبدال الهواتف القديمة بهواتف “iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini”.

في حال عدم مطابقة الهاتف القديم للشروط التي وضعتها إكسترا لن يتمكن العميل من استبداله.

لا يوجد نوع محدد من الهواتف الذكية التي تقبل بها الشركة للاستبدال.

ولا بد من أن يكون الهاتف القديم في حالة فنية جيدة ولا يوجد به أي عيوب ظاهرة، وليس شرطًا أن يكون الهاتف قد تم شراؤه من الشركة.

هذا العرض مخصص فقط للهواتف الذكية ولا ينطبق على استبدال تابلت.

لن يتمكن العميل من استرجاع الهاتف الذكي القديم بعد استبداله بجديد.

ولمزيد من الاستفسارات بشان عرض استبدال جوالك القديم بجوال iphone 13 من اكسترا السعودية، يُمكن بكل سهولة التواصل عبر رقم خدمة العملاء 920004123 أو 8001240900 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً لجميع أيام الأسبوع باستثناء الجمعة، بينما يوم الجمعة يكون الاتصال من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً.